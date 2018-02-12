;
Yol Durumu
  1. Adım adım hedefe
  2. Yeni bir FETÖ-CHP ittifakı mı kuruluyor?

Fatih Portakal'a sosyal medyada büyük tepki

FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal'ın, Twitter'dan yaptığı bu paylaşım sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti.

Fatih Portakala sosyal medyada büyük tepki
FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, 'İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak.' açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözlerini paylaşan Portakal, 'TR resti çekti. Sıra onlarda...' ifadesini kullandı.

Portakal'ın Türkiye demeyip 'TR' demesi ve heyecanla ABD'nin rest çekmesini beklemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İşte Portakal'ın o tweeti ve o tepkilerden bazıları:















  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 20:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar