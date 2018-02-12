Fatih Portakal'a sosyal medyada büyük tepki

FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, 'İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak.' açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Twitter hesabından Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözlerini paylaşan Portakal, 'TR resti çekti. Sıra onlarda...' ifadesini kullandı.
Portakal'ın Türkiye demeyip 'TR' demesi ve heyecanla ABD'nin rest çekmesini beklemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
İşte Portakal'ın o tweeti ve o tepkilerden bazıları:
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