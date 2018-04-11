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'de başörtülü kızlar için skandal sözler

Sahibi İslam düşmanı olan, programları FETÖ'cü ve PKK sempatizanları tarafından yapılan 'de yine skandal sözler sarf etti. Samsunspor-İstanbulspor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkan başörtülü kızları hedef gösteren Küçükkaya "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" dedi.

FOX TVde başörtülü kızlar için skandal sözler

Öğrencilerin namaz kılarken görüntülerini çekerek haberlerine konu edinen Uğur Dündar'ın habercilik tarzı, 'de devam ettirilmek istendi.

FOX TV ekranlarında Çalar Saat programıyla izleyiciyle buluşan , Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesinde yaşananları ekrana taşıdı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNE ZOOM YAPTILAR
Bu konuda kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ifade eden Küçükkaya, futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocuklarının başörtüsü taktığını gösterdi.

"BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARIMIZ AYNI DURUMDA"
Kız çocuklarının yüzüne zoom yapılarak ekrana getirildiği görüntülere ilişkin Küçükkaya, "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim." dedi.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:39
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