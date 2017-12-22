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Filistinlilerin fes giymesinden rahatsız oldu

Türk ve İslam düşmanı Murdoch'un sahibi olduğu FOX'un haber spikeri , Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymesinden rahatsız oldu. Osmanlı'ya olan bağlılıklarını göstermek için o döneme ait fesleri giyen Filistinlileri hazmedemeyen Portakal, "Biz fesi eskiden giyiyorduk, onlara söylemek lazım. dedi.

Fatih Portakal Filistinlilerin fes giymesinden rahatsız oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüszaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu.

"FES GİYMEDİĞİMİZİ ANLATMAK GEREKİYOR"
Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giyidirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 21:57
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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sarıkayalı sarıkayalı

bir araştıran yokmu bu mandalinin aslı nesli cibiliyeti nerden

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 14:24
zafer zafer

Sen ne dersen de arkadaş, Türk denince tüm ümmet biz öyle anlıyor, bir taraflarını yırtmaya gerek yok.

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 14:23
sarıkayalı sarıkayalı

ne yapacaksın ne giyerlerse giysinler sanamı danışacaklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 14:23
tımarcı tımarcı

Dangalağın lafına bak. lafa baktım laf değil adama baktım adam deyil. kendi küçücük dünyasına ğöre insanları şekillendirme veya yalap şalap mevzuğu. hadi kolay gelsin abızer

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 13:27
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