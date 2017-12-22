Fatih Portakal Filistinlilerin fes giymesinden rahatsız oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüszaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu.
"FES GİYMEDİĞİMİZİ ANLATMAK GEREKİYOR"
Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giyidirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."
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bir araştıran yokmu bu mandalinin aslı nesli cibiliyeti nerden
Sen ne dersen de arkadaş, Türk denince tüm ümmet biz öyle anlıyor, bir taraflarını yırtmaya gerek yok.
ne yapacaksın ne giyerlerse giysinler sanamı danışacaklar
Dangalağın lafına bak. lafa baktım laf değil adama baktım adam deyil. kendi küçücük dünyasına ğöre insanları şekillendirme veya yalap şalap mevzuğu. hadi kolay gelsin abızer
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