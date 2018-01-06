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'lileri kızdırdı

'nin 'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.

Fatih Portakal MHPlileri kızdırdı

Genel Başkanı , Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Bahçeli'yi Adana'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar, MHP Lideri'ni görebilmek için birbiriyle yarıştı.

FOX spikeri ise Twitter hesabından, MHP'nin Adana'da kalabalık toplayamadığını söyledi.

"ADANA'DA TOPLANAMAYAN KALABALIK..."
"MHP'li yetkililer Adana'da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye soran Portakal'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı cevap verdi.

"PORTAKAL NAMIYLA...."
Fatih Portakal'ı "şeftali" olarak nitelendiren Yalçın, şunları söyledi: "Yemeyip içmeyip üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında, Portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor.

MHP'ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da sandığı söndürecek.

"ŞEFTALİNİN SON BİRKAÇ DAMLA SUYUNU..."
Gelecek umutlarını MHP'nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak." ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın bu tepkisinden sonra birçok MHP'li sosyal medya hesaplarından Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Portakal ise sessizliğini korudu.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 11:01
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

Hiyar hiyar.. meyve olamaz o, ancak hiyar.

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evet1
hayır0
cevapla 06.01.2018 13:39
KARTAL KARTAL

LEN PORTAKAL TAMAM ANLADIM SEN KENDİ BASINA BİR HALT YAPAMASSIN AMMA VELAKİN BİR YAKININDAMI SANA SÖYLEMEDİ ARI KOVANINA ÇOMAK SOKULMAZ DİYE BRE GERZEK.................

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:24
hsyn hsyn

ulan portakalmısın lımon musun yavsak heryerden çıkıyosun.bu ulke ben ve benım gıbı vatanseverlerındır.boyle yapılanlara konuşulanlara mılletın bırlıgıne kedının cıgere baktıgı gıbı bakacaksın.

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evet1
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:14
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