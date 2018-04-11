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  1. "İki süper gücün arasına kılıç gibi girdik"

Türk askeri artık pusuya düşmeyecek

Teröristlerin sisli ve puslu havalardan faydalanarak askerlerimize hain tuzaklar kurması üzerine 'lü mühendisler harekete geçti. Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.

Türk askeri artık pusuya düşmeyecek

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sisli havalardan yararlanan teröristler, askerlerimize hain tuzaklar kuruyordu. Geliştirilen projeyle birlikte hain pusuların önüne geçilecek.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 14:05
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