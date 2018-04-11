Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sisli havalardan yararlanan teröristler, askerlerimize hain tuzaklar kuruyordu. Geliştirilen projeyle birlikte hain pusuların önüne geçilecek.
Türk askeri artık pusuya düşmeyecek
Teröristlerin sisli ve puslu havalardan faydalanarak askerlerimize hain tuzaklar kurması üzerine ODTÜ'lü mühendisler harekete geçti. Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.
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