 ;
Yol Durumu
  1. Tipine ‘Kaan’dım
  2. Yola bak şoför!

Küçükkaya ve Okan ifade verdi

Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Küçükkaya ve Okan ifade verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri 'nın ifadesi alındı.

Küçükkaya, Bakan Kaya'nın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde, avukatıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Bülent Demirbilek tarafından ifadesi alınan Küçükkaya, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Küçükkaya çıkışta, basın mensuplarının soruları üzerine ifadesini verdiğini, konunun yargıya intikal ettiğini söyledi.

Küçükkaya'nın, daha önceden geldiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda, program kayıtlarının henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle ifadesi alınamamıştı.

Bu arada, aynı konuya ilişkin hakkında soruşturma yürütülen avukat 'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı Erol Bulut'un Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine, Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Etiketler: ,
  • 26 Ekim 2017, Perşembe 16:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar