 ;
Yol Durumu
  1. Kayıp genç cezaevinde çıktı
  2. Vize krizi sonrası ABD ile kritik görüşme

'ın dramı! 'den ümidini kesti

Türkiye düşmanı Murdoch'ın sahibi olduğu 'nin haber spikeri , 'in söylemlerini "yeni bir şey sunmuyor" diye eleştirdi. Portakal, Meral Akşener'i yer göğe sığdıramıyordu fakat bugünkü programda Akşener'den ümidini kesmişe benziyor.

Fatih Portakalın dramı! Meral Akşenerden ümidini kesti

daha önce programında 'i konuk etmiş ve Akşener de o programda "Ben Başbakan olacağım" açıklamasını yapmıştı. Ancak o günden bu güne Portakal'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da fikri değişmiş görünüyor. Fatih Portakal, Akşener'in bugün gazetecilerle yaptığı toplantının anlatıldığı haberin ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.

"MERAL AKŞENER'İN VAATLERİ HAVADA KALIYOR"
Portakal şunları söyledi: "Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."
Etiketler: , ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 21:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
DOGAN DOGAN

ekşi portakaldan bir nane olmaz ne kadar cıvırsa cıvısın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 22:56
www www

fatih portakal çok tehlikeli dikkat edelim kimlere hizmet ediyor ona bakmak lazım gerekirse foks kapatılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 22:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar