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'ya sahip çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya'ya sahip çıktı.

İsmail Küçükkayaya CHP sahip çıktı

MYK toplantısının devam ettiği sırada kameralar karşısına geçen isim CHP sözcüsü oldu.

CHP'li Tezcan'ın gündeminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya vardı.

Küçükkaya'ya sahip çıkan CHP'li Tezcan, 'Herkes haberlerini keyifle izliyor. Objektif gazeteci. Kimse şunun yandaşı diyemez. Bizim yandaşımız da değil, hükümetin yandaşı da değil. Sadece gerçeğin yandaşı. Yaptığı bir haber nedeniyle ifadeye çağırdılar. Soruşturmayı açtıkları konu çok ilginç; Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılamak. Çok açık söylüyorum; bundan dolayı birileri yargılanacaksa birileri hakkında soruşturma yapılacaksa 'ya gitmeye gerek yok. Bundan dolayı yargılanması gerekenelerin başında hükümet üyeleri gelir.' dedi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 16:12
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

küçükkaya gibiler onursuzdur

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evet0
hayır0
cevapla 18.10.2017 17:23
KEPEKCİOĞLU KEPEKCİOĞLU

Bu ahlaksız yalancı iftiracıya gazeteci demeyin. Çünkü bu kılıfla kendilerini pazarlıyor ahlaksız. Aynısı kendisine yapılsa nasıl tepki verir acaba onursuz yalancı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.10.2017 16:36
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