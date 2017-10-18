CHP MYK toplantısının devam ettiği sırada kameralar karşısına geçen isim CHP sözcüsü Bülent Tezcan oldu.



CHP'li Tezcan'ın gündeminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya vardı.



Küçükkaya'ya sahip çıkan CHP'li Tezcan, 'Herkes haberlerini keyifle izliyor. Objektif gazeteci. Kimse şunun yandaşı diyemez. Bizim yandaşımız da değil, hükümetin yandaşı da değil. Sadece gerçeğin yandaşı. Yaptığı bir haber nedeniyle ifadeye çağırdılar. Soruşturmayı açtıkları konu çok ilginç; Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılamak. Çok açık söylüyorum; bundan dolayı birileri yargılanacaksa birileri hakkında soruşturma yapılacaksa İsmail Küçükkaya'ya gitmeye gerek yok. Bundan dolayı yargılanması gerekenelerin başında hükümet üyeleri gelir.' dedi.