Erdoğan'dan finansal terör baronlarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 'Romanlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Son günlerde Türkiye üzerindeki ekonomik operasyonlarına hız veren finansal terör baronlarına yanıt verdi.



İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Esad Kabaklı üstad Burdur'da kaza geçirdi. Az önce ameliyat oldu. Az önce konuştum, dün gecede konuştum. Kendisine, Rabbim şifalar versin." Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık hanım efendiye teşekkür ediyorum. Benim doğduğum yere götürdüler. Biz Ateşspor'duk, onlar Erukspor'du. Hep yenerdik onları. O tabloyla 11, 12 yaşıma döndüm. Oradan sadece doktor çıkmıyor, cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Fransa'nın, Almanya'nın yaptıklarına. Bunlar medeniyiz diye geçinirler ancak medeniyetle alakaları yoktur, bunu böyle bilin. Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum.

ROMAN KARDEŞLERİMLE MUHABBETLERİMİZ ÇOCUK YILLARIMIZA DAYANIR

Burada milletin evinde buluşmaktan gurur duyuyorum. Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor. İnsan yanlış yollara sapma eyilimi olan bir varlıktır. Mesele ruhtan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor. İçeriye girerken bazı sanatçılarımızı da gördüm, şimdi burada yok. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşaallah.

ÜSTÜNLÜK SADECE TAKVADADIR

Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır. Hayatımız boyunca yaradanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik.

FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkalığı'ndan bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk. Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

ROMAN VATANDAŞLARIMIZ MÜSTAKİL EVLERDE YAŞAMA TARZINA SAHİPLER

Az öncede ifade edildi, iskan kanunu değiştirdik ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009 sonunda 36 ilinde federasyonların katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Roman kardeşlerim devletin en üst düzeyiyle sorunlarını tartıştılar. Roman arkadaşlarımız için konut projesi yaptık ama maalesef devam ettiremedik çünkü roman vatandaşlarımız müstakil evlerde yaşama tarzına sahipler.

BAY KEMAL ROMAN KARDEŞLERİMİN İÇİNDE DOĞDUM ORADAN GELDİM

Nefret suçlaması işleyenlerin cezası artırılmıştır. Roman federasyonlarına sesleniyorum, dil çalışmalarına yoğunlaşın. Bu dil faaliyetleri sizlerin bütünleşmesini sağlayacaktır. Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planı adım adım hayata geçiriliyor. Siroma adıyla yürütülen projeyle 12 ildeki Roman vatandaşlarımızın sağlık, eğitim alanındaki ihtiyaçları gideriliyor. Her ne kadar birileri Romanları, Romanlar gününde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki 'ben sizin ayağınıza geldim. Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor' diyor Bay Kemal ben roman kardeşlerimin içinde doğdum oradan geldim.

MÜZİK Mİ YAPIYORSUNUZ, EN GÜZELİNİ YAPIN

Biz ülkeyi demokrasi ve ekonomide geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Az önce izlediğimiz Kotra'da ben 6-7 yaşıma gittim. Doğru düzgün hizmet alamadıktan sonra şehrin içinde olsan ne yazar, dışında olsan ne yazar. Kentsel dönüşümle bunu çözmeye devam ediyoruz. Kotra, şimdi değişiyor. Elbette tek tük olumsuz örnekler çıkabilir. Ancak genel olarak memnun ettiğini söyleyebiliriz. Değişen çevre ve şartlar Romanlarımızı etkiliyor. Önemli olan doğanızdaki neşeyi kaybetmeden değişime ayak uydurmaktır. Sizi, siz yapan şeyleri kaybederseniz yok olur gidersiniz. Elbette daha iyi sağlık, eğitim, iş bulacak, daha iyi şartlarda yaşayacaksınız. Ancak Roman olmanın o cazibesinden de vazgeçmeyeceksiniz. Müzik mi yapıyorsunuz, en güzelini yapın. El sanatları ile mi uğraşıyorsunuz, en güzelini yapın. O zaman önünüzdeki engellerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı ve devlet yanınızdadır. Kardeşlerim eğer ben Romanları biraz tanıyorsam, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Yeter ki ilk adımı atın, ilk iradeyi ortaya koyun gerisi çok kolaydır.

AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Afrin'de 4108 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin tepelerine indik, inlerine girdik.

80 FETÖ'CÜYÜ GETİRDİK

Kosova'dan 6 tane getirdik. Gabon'dan 3 tane daha getirdik. Nereye giderseniz gidin şuana kadar 80 tane FETÖ'cüyü getirdik. Devam da ettireceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da nasıl başaramadıysanız yine başaramayacaksınız.