Milliyet Gazetesi köşe yazarlarından Özay Şendir, bugün yazdığı yazıda Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD merkezli Fox kanallarının ABD'de yayın yapan Fox Business isimli kanalında yayınlanan programda Türkiye hakkında sarf edilen skandal sözleri ele aldı.

İşte Şendir'in yazısından o bölüm

DEMEK BİZİ TEKMELEYECEK FOX TV?

Türkiye'yi eleştiren medya kuruluşu çok dünyada. Eleştiri olur da ABD merkezli Fox kanalları işi hakarete vardırdı.Fox Business kanalında spiker abla, "Türkiye'ye savaş ilan edemiyoruz çünkü müttefikimiz, peki neden NATO'dan tekmeyi atmıyoruz" diye sordu. Kanalın savunma uzmanı emekli albay Ralph Peters da gevrek gevrek gülerek ABD tarafından NATO'dan tekmelenmemiz gerektiğini anlattı.Türkiye'de yatırımı olan bir grup Fox Grubu.Bizi tekmeleme hayali kurarken, reklam ajanslarının ve Fox kanallarını yayınlamak için eşek yüküyle dolar ödeyen platformların da tekme atma kabiliyeti olduklarını unutmamalılar bence.