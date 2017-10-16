Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'nün talimatlarıyla devlete ve millete alçakça hakaretlerde bulunan FOX'un soytarısı İsmail Küçükkaya 'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'ya yönelik çirkin iftirasına Hükümet sert tepki gösterdi. Bozdağ şu şekilde konuştu:Bugün bir şeyi de sormadınız ama… Sayın Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendi hakkında bir televizyon kanalında, gazetecilik, meslek etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan büyük bir iftirada bulunulmuştur. Bu iftirayı yapanları ve buna zemin hazırlayanları şiddetle ve nefretle kınadığımı açıkça ifade etmek isterim. Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. FETÖ ile en etkin mücadele eden cumhuriyet döneminin tek hükümeti AK Parti hükümetleridir. İlk defa bu terör örgütüyle mücadele eden ve mücadelesini ülkenin bekası için önemseyen hükümet AK Parti hükümetidir. Başka zaman bir mücadele vardı da biz mi görmedik? Var mı bir örneği? Dershaneleri kim kapattı? FETÖ'ye vurulan darbeleri kim vurdu? Örgütün darmadağın olmasını hangi hükümet sağladı? Yani onun için herkesin çok net ve samimi olması lazım.

Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler. Bu ahlaksızlığı yapanları, hukuksuzluğu yapanları, itibar suikastına yeltenen cellatları şiddetle kınıyorum.

"BU İFTİRAYLA HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞILACAK"

Ayrıca sayın bakanımız bugün bir basın açıklaması yaptı. Bu iftirayı yapanlarla ilgili hukuk önünde hesaplaşacağını ifade ettiler. Avukatları da suç duyurusunda bulundular. Boşanması söz konusu değildir. Eşiyle ilgili söylenenler de birer iftiradır. Bunu dillendirenler büyük bir suç işlemişlerdir.