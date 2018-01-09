Portakal'ı fena sıktılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

BAHÇELİ İTTİFAKTA İSTEKLİ

​FOX TV'de izleyiciyle buluşan Fatih Portakal, söz konusu haberi sunduktan sonra MHP liderinin sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin ittifak konusunda çok istekli olduğunu belirten Portakal, MHP ile yapılacak bir ittifakın AK Parti'ye fayda getirmeyeceğini söyledi.

"AK PARTİ'YE FAYDA GETİRMEZ"

Fatih Portakal, "AK Parti bir karar vermek zorunda. MHP ile yapılacak ittifak fayda mı getirir zarar mı getirir? Ben fayda getirmeyeceğini düşünenlerdenim." diye konuştu.

Ortadoğu Gazetesi'nden Yıldıray Çiçek de yazdığı yazıyla Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

İşte Çiçek'in o yazısı

Fox, 52 milyar dolarlık bir anlaşma ile Disney'e satıldı. FOX TV'nin Türkiye'deki geleceği ise meçhul. Yayın politikası olarak aynen devam mı edecek, yoksa bahsedildiği gibi sadece eğlence kanalı mı olacak bu henüz netleşmedi.

Bu belirsizlik Fatih Portakal gibilerin mesajlarına da şu şekilde yansımıştı:

"Merak edenlere gelsin: Beni benden çok düşünenlere teşekkürler. Yeni patron kal derse kalırım, istemiyorum derse demir atacak halim yok giderim, arkama bile bakmadan. Önümdeki aydınlık beni mutlu etmeye yeter."

***

Ama Fatih Portakal bu belirsizlikte bile MHP'ye düşman olma müptezelliği bırakmıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşti. Tören alanı aşırı yağmura rağmen tıklım tıklım doldu.

Ama Fatih Portakal müptezeli görüntülere rağmen "#MHP'li yetkililer #Adana 'da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" şeklinde bir tweet attı.

Tabi o vakitten sonra yemediği hakaret ve küfür kalmadı. Görüntülere rağmen bu tweeti atıp birilerine yaranma çabası Ülküdaşlarımızı adeta çıldırttı.

Bir insanın o görüntülere rağmen öyle bir tweet atması gerçekten akıl sağlığı yerinde olan birinin yapabileceği bir şey değildi.

Öyle bir tweet atarken ya şuurunu kaybedecek kadar sarhoş olması ya da kafa yapıcı haplar kullanmış olması lazımdır.

Aksi halde bir insan bu kadar küfür, hakaret yemek ve tepki görmek için niçin böyle bir şey yapar mı?

Ülkücülerden haklı yere bu tepkiyi gören Fatih Portakal'ın kendisi bunun sebebini açıklamalıdır.

"Sarhoştum" diyecek!

"Kafa yapan hap kullanmıştım" diyecek!

"Karakterim böyle" diyecek!

"Ben toplantıyı görmedim, birisi öyle tweet atmamı istedi" diyecek!

"MHP düşmanlığı için ahlak, şeref, ölçü gibi kavramları kaybettim ben" diyecek!

Fatih Portakal, 7 Haziran seçimlerinden bu yana aşırı derece de MHP düşmanlığı yapmaktadır. Her konuda MHP aleyhinde yorum yapmak için kendini zorlamaktadır.

Dünyanın bir ucunda bir olay yaşansa getirip "MHP'nin suçu" diye ekranlardan sunmaktadır.

Elbette ona kimse "MHP'li olsun" demiyor, "MHP'yi eleştirmesin" demiyor. Haber programı sunuyorsun, eleştirin varsa elbette akla, mantığa uygun bir şekilde yaparsın.

Tıklım tıklım dolmuş bir meydanı, gözleri görmeyen birinin dahi yapmayacağı bir şekilde nasıl yorumlarsın Fatih Portakal?

Kendini bu kadar küçük düşürecek nasıl bir baskı var üzerinde?

Sosyal medyadan bu kadar söze, mesaja, yoruma doydun mu bari Fatih Portakal?

Gerçi biz senin zekânı "IŞİD karşısında Türkmenleri kurtardığı için ABD'ye, Peşmergeye ve PKK'ya da teşekkür etmeliyiz" dediğinde anlamıştık… Şimdi Türkmenleri şehit eden, PKK'ya silah verip Türkmenlere doğrultan kim Portakal?

Trump bile başkan olmadan önce "IŞİD'i ABD kurmuştur" demedi mi? Senin dünya okuman bu seviyede mi?

Türkmenlere en büyük kötülüğü yapmış olan ABD'ye, Peşmerge'ye ve PKK'ya teşekkür etmeye çağıran senden MHP'yi anlamanı beklemiyoruz.

Fakat sende zerre kadar gazetecilik adına şeref ve haysiyet varsa Adana fotoğraf ve videolarına tekrar bak ve MHP'den özür dile…

Özür dile ki, sosyal medyada hala Portakal gibi suyunu sıkmasınlar…