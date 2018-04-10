Beymen ve Defacto halka arz hazırlığı yapıyor. Defacto, yabancı yatırımcılara yönelik yayımladığı bültende küresel koordinatör ve uluslararası talep toplayıcıları belirlediğini açıkladı. Halka arzda hisselerin yüzde 80'inin yabancı yatırımcılara ayrılması bekleniyor. Defacto taslak izahnamesinde sermayesinin ek satış dahil yüzde 29.8'ine kadarlık bölümünü halka arz etmeyi planladığını açıklamıştı. Beymen'in açıklamasında, sermayenin yüzde 40'ına karşılık gelen 62.49 milyon adet hissenin satılacağı belirtildi.
2 yeni halka arz
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.