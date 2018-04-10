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2 yeni

2 yeni halka arz
Beymen ve Defacto hazırlığı yapıyor. Defacto, yabancı yatırımcılara yönelik yayımladığı bültende küresel koordinatör ve uluslararası talep toplayıcıları belirlediğini açıkladı. Halka arzda hisselerin yüzde 80'inin yabancı yatırımcılara ayrılması bekleniyor. Defacto taslak izahnamesinde sermayesinin ek satış dahil yüzde 29.8'ine kadarlık bölümünü halka arz etmeyi planladığını açıklamıştı. 'in açıklamasında, sermayenin yüzde 40'ına karşılık gelen 62.49 milyon adet hissenin satılacağı belirtildi.
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