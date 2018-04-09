Tosun dönüyor

Günlerdir Türkiye gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank olayında, soruşturmaların İstanbul'dan yürütülmesine karar verilmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından dosyalar İstanbul'a akmaya başladı. Her yerde aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve ekibin beyin takımı ise adeta insanlarla dalga geçmeye devam etti. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın 1700 dosyayı birleştirdiği skandal dolandırıcılık olayında 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandığı belirtilmişti. Savcılık raporuna göre Mehmet Aydın şirketlerinin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği ortaya çıktı. Daha önce bir video yayınlayarak çiftlikzedelere "Geçmiş olsun. Ben de mağdur oldum. Ancak merak etmeyin. Herkesin parası ödenecek" diyen Mehmet Aydın'ın yeni bir vurgun planladığı ortaya çıktı
MAĞDUR EDİLMİŞ İŞ ADAMI!
Tosuncuk lakaplı Aydın'ın geçtiğimiz günlerde Finkafe isimli sosyal medya sitesinde Çiftlik Bank hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, "Herkese duyurulur Çiftlik Bbank yeni üye kayıtlar Nisan'da başlayacak ilk üyelere sürprizimiz var" dediği görüldü. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın profilinde yazan "Girişimci ve mağdur edilmiş iş adamı" yazısı ise gözlerden kaçmadı. Bu arada Mehmet Aydın'ın tamamen ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Arjantin'de çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı... Fönlü saçları ve bakımlı haliyle bugüne kadar basına yansıyan fotoğraflarından farkı bir görüntü veren Aydın'ın nerede olduğuna dair bilgiye ise ulaşılamadı.
Finkafe isimli sosyal paylaşım sitesinde de bir hesabı olan Mehmet Aydın, burada yaptığı paylaşımda bir kez daha insanlarla dalga geçti.
64 LİRAYA EL KONULDU
Balıkesir Valiliği, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltında bulunan H.C'nin Balıkesir'de bitcoin çiftliği olarak hizmet veren şirketi adına kayıtlı otomobildeki aramada 4 banka dekontu, 5 kapı anahtarı, 7 tapu aslı, ikişer şirket kaşesi, 64 lira ve 25 tabanca fişeği ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, şirkete ait bitcoin üretimi yapıldığı anlaşılan yeni sanayi sitesindeki iş yerindeki incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.
MAĞDUR EDİLMİŞ İŞ ADAMI!
Tosuncuk lakaplı Aydın'ın geçtiğimiz günlerde Finkafe isimli sosyal medya sitesinde Çiftlik Bank hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, "Herkese duyurulur Çiftlik Bbank yeni üye kayıtlar Nisan'da başlayacak ilk üyelere sürprizimiz var" dediği görüldü. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın profilinde yazan "Girişimci ve mağdur edilmiş iş adamı" yazısı ise gözlerden kaçmadı. Bu arada Mehmet Aydın'ın tamamen ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Arjantin'de çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı... Fönlü saçları ve bakımlı haliyle bugüne kadar basına yansıyan fotoğraflarından farkı bir görüntü veren Aydın'ın nerede olduğuna dair bilgiye ise ulaşılamadı.
Finkafe isimli sosyal paylaşım sitesinde de bir hesabı olan Mehmet Aydın, burada yaptığı paylaşımda bir kez daha insanlarla dalga geçti.
64 LİRAYA EL KONULDU
Balıkesir Valiliği, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltında bulunan H.C'nin Balıkesir'de bitcoin çiftliği olarak hizmet veren şirketi adına kayıtlı otomobildeki aramada 4 banka dekontu, 5 kapı anahtarı, 7 tapu aslı, ikişer şirket kaşesi, 64 lira ve 25 tabanca fişeği ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, şirkete ait bitcoin üretimi yapıldığı anlaşılan yeni sanayi sitesindeki iş yerindeki incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.
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