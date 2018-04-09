Son sürat !

Aşırı hız ölüm getirdi. Korkunç kaza önceki akşam Balıkesir Ayvalık'ta meydana geldi. Galericilik yapan babasının lüks otomobilini alan Gözde Çam, (18), arkadaşları İbrahim Alper Yavaş (20) ve Mert Artur (22) ile birlikte gezmeye çıktı. Grup, ünlü turizm merkezi Sarımsaklı'ya gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ayvalık'a dönmek üzere yola çıkan Çam, aşırı hız yaptı. Virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, 3 gencin de öldüğünü belirledi. Aileler acı haberle yıkılırken, itfaiye tarafından çıkarılan cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Üzerinde trafo bulunan direkte büyük hasar gördü.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Gözde Çam'ın Özel Ayvalık Temel Lisesi'nde öğrenci olduğu, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığı bildirildi. Oto galeri sahibi babası Yıldıray Çam ile Ayvalık Belediyesi'nde personel olan annesi Gamze Alumert'in boşandığı kaydedildi.
MECLİS ÜYESİNİN KAYINBİRADERİ
Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Muhittin Tüfekçi'nin kayınbiraderi olan Mert Artur'un ise Ege Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.
TEKVANDO İLE UĞRAŞIYORDU
Manisalı İbrahim Alper Yavaş ise Ayvalık'ta sporcu kimliği ile tanınıyordu. 4 yıldır tekvando antrenörü Volkan Sersan'ın öğrencisi olan Yavaş, Ayvalık'tan yurt dışına ilk giden tekvando kafilesi içinde yer almıştı. Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü mezunu olan İbrahim Alper Yavaş'ın ailesi, bir otelin Spa'sını işletiyor.
Suat SALGIN
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Gözde Çam'ın Özel Ayvalık Temel Lisesi'nde öğrenci olduğu, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığı bildirildi. Oto galeri sahibi babası Yıldıray Çam ile Ayvalık Belediyesi'nde personel olan annesi Gamze Alumert'in boşandığı kaydedildi.
MECLİS ÜYESİNİN KAYINBİRADERİ
Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Muhittin Tüfekçi'nin kayınbiraderi olan Mert Artur'un ise Ege Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.
TEKVANDO İLE UĞRAŞIYORDU
Manisalı İbrahim Alper Yavaş ise Ayvalık'ta sporcu kimliği ile tanınıyordu. 4 yıldır tekvando antrenörü Volkan Sersan'ın öğrencisi olan Yavaş, Ayvalık'tan yurt dışına ilk giden tekvando kafilesi içinde yer almıştı. Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü mezunu olan İbrahim Alper Yavaş'ın ailesi, bir otelin Spa'sını işletiyor.
Suat SALGIN
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