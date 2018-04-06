İlginç Hadise

Bursa şimdiye kadar en ilginç FETÖ davalarından birini yaşadı. Tutuklu sanığın savunması adliyeden konsere ulaştı. Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'den tutuklandı. Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın dün duruşması vardı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ile sanık avukatları katıldı. Sanık Yılmaz Gündüz ise mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Eski yüzbaşı Gündüz, kendisine yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip olayı şarkıcı Hadise'ye bağladı! Savunmasında "Hakim bey ben 15 Temmuz akşamı eşim ve çocuklarımla sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiçbir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" ifadesini kullandı. Ancak bu istek hakime uymadı.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti. Savcı aynı davada sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen Yılmaz Gündüz ile diğer sanıklar için 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti. Savcı aynı davada sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen Yılmaz Gündüz ile diğer sanıklar için 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.
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