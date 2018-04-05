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Yerli !

Büyükşehir Belediye Başkanı , “Eline sopa alıp sokakta ’cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bu işi çözeriz” dedi...

Yerli UBER!
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı. ve şoförleri arasında yaşanan tartışmalara da değindi. İşte Uysal'ın açıklamaları:



UBER de aynen bir sistem aslında. Taksiye binen de bindiren de yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak durumunda kalıyor. Biz de Büyükşehir olarak onun yerlisini yaptık; iTaksi... Aslında sistem olarak aynı sistem, ama birisinde kararı ABD'de veriyor, diğerini ülkemizde bu konunun ilgililerinin oluşturduğu bir ekip veriyor. İstanbul'da şu an yaklaşık 18 bin taksicimiz var dersek 5 bin civarında iTaksi üyemiz var. Neticede UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta ubercileri kovalamakla olmaz. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz. UBER, aslında rahatlık demek. Şoförle müşterinin birbirine güvenini sağlaması demek. O konforu yaşarken de yurtdışındaki bir insanın kararıyla taksicimiz ve içindeki müşteri birbiriyle kavga eder hale düşmemeli...
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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