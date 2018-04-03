DalgıçSA battı

Fethiye'de 5 günlük dalış eğitimi için açılan Sabancı Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tekne dalga nedeniyle battı. Denizde can pazarı yaşandı. Şok geçiren ve kayalıklara sığınan 6’sı mürettebat 77 kişi güçlükle kurtarıldı
Muğla'da Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü'nün (SUSS) 71 öğrencisi, Mer-Maid adlı tekne ile denize açıldı. Fethiye Ölüdeniz'de 4 gece 5 gün sürmesi planlanan Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur adıyla yapılan etkinlik neşe içinde başladı. Ancak, büyük bir talihsizlik yaşandı. Öğrencilerin hepsi suya atladığında, aşırı dalga nedeniyle 22 metrelik tekne battı. Yüzeye çıkan öğrenciler, tekneyi ortalıkta göremeyince büyük panik yaşadı. Bu arada hepsi yüzerek çıktıkları kayalıklara sığındı. İhbar üzerine hemen bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz KuvvetleriKomutanlığı'na ait 7 bot, bir uçakve 2 helikopter gönderildi. Kıyıyada ambulanslar yönlendirildi. Rüzgar nedeniyle kurtarma botları, kayalıklara yanaşmada sıkıntı yaşadı.
ÜÇ SAATTE KURTARILDILAR Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 77 kişi 3 saatlik çaba sonucunda kurtarıldı. Bir süre suda, sonrasında da ıslak olarak kayalıklarda kaldıkları için vücut sıcaklıkları düşerek hipotermiye girdikleri belirlenen 4 öğrenci tedaviye alındı. Öğrencilerin geçen yıl da aynı tekne ile dalış eğitimine açıldıkları açıklandı. Türkiye'nin en seçkin üniversitesi öğrencilerini taşıyan teknenin batması, büyük bir skandal olarak yorumlandı. Tek tesellinin can kaybının yaşanmamış olduğu hatırlatıldı.
Öğrenciler, kayalıklara sığındı. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 bot, bir uçak ve 2 helikopter, genç dalgıçları kurtarmak için zamanla yarıştı. Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 77 kişi 3 saatlik çaba sonucunda kurtarıldı.
Büyük panik yaşayan öğrenciler, kurtarıldıktan sonra böyle poz verdiler.
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