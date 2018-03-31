Meydanda Vahşet

; 24 / 12 20 / 8 17 / 4 11 / -3 15 / 2 17 / 6 16 / 3 21 / 12 8 / -3 14 / 5 24 / 10 22 / 6 20 / 7 20 / 5 10 / -2 22 / 6 16 / 4 9 / 1 18 / 3 20 / 6 24 / 9 19 / 10 17 / 3 15 / 3 22 / 9 19 / 4 22 / 8 19 / 9 16 / 5 15 / 1 10 / 0 18 / 3 19 / 7 13 / 6 12 / 0 14 / 5 22 / 10 17 / 8 19 / 4 22 / 14 19 / 8 22 / 12 21 / 9 20 / 6 14 / 2 9 / -2 15 / 1 14 / 0 16 / 4 19 / 6 15 / 2 20 / 9 22 / 8 17 / 3 20 / 4 18 / 5 22 / 9 17 / 10 19 / 6 14 / 4 13 / 0 13 / 2 14 / 6 23 / 10 14 / 7 23 / 9 14 / 6 17 / 7 11 / 5 13 / 0 22 / 10 13 / 5 16 / 7 16 / 3 14 / 6 17 / 5 18 / 4 10 / 2 21 / 8 11 / -1 17 / 8 Çocukların tartışması kanlı bitti. Olay Çanakkale'de dün meydana geldi. Meydanda karşılaşan İ.Ç. (17) ve M.İ. (14), bir anda tartışmaya başladı. M.İ., tabanca ile İ.Ç.'ye iki el ateş etti. Başından vurulan genç kanlar içinde yere yığıldı. Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.'nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı. Vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. M.İ., gözaltına alındı. Korku dolu bakışlar arasında 'tecavüzcü' diyerek küfreden şüpheli, karakola götürüldü. Ekipler İ.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vatandaşların gözleri önünde, önce silahlı ardından da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
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