Tauk’tan itiraf

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir sistem kurarak 8 ayda binlerce kişiden milyonlarca lira toplayan Anadolu Farm'ın yöneticisi İsa Karademir ifadesinde kurdukları sistemin detaylarını ve işleyişini anlattı. Karademir'in ifadesine göre daha önce "Gerçek Çiftçi" adlı bir oyunu "mağdursuz" kapattıktan sonra kayınbiraderi Fehmi Özakan ile Anadolu Farm'ı kurdular. Karademir, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi ve "44 bin üyemiz var. 4 bini para yatırdı. Bunların da bin tanesi mağdur. Şirketimiz faal olsaydı öderdik" diyerek kendini savundu. 5 bin TL maaşı olduğunu iddia etti ancak üzerine kayıtlı 4 lüks aracı ise açıklayamadı.
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