Bir Phuket skandal

İşletmeci Gökçen Paprika’nın iddiasına göre D. adlı kadın birlikte olduğu evli işadamının fotoğraflarını eşine gönderdi. İhanete uğrayan kadın D.’yi mahkemeye verdi. 2 yıl hapis cezası alan D. Phuket’e firar etti
İhanet hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü işadamının ihaneti, sosyetenin diline düştü. Filmleri aratmayan iddia ise işletmeci Gökçen Paprika'dan geldi. Buna göre Paprika fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki story bölümünde bir fotoğraf paylaştı. "Her gün 1 yeni bilgi köşemde bugün" başlığıyla bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın üzerinde bir kadının Instagram adresi vardı. Paprika bu adres sayfasının üzerine "Bu şahıs hafta içi mahkemede 2 sene hapis almış. Sebebi de otelde yattığı adamın uyurken çıplak fotoğraflarını eşine atması. Olaya bak" diye yazdı. İddiaya göre Paprika'nın eleştirilerinin hedefinde olan D. adlı kadın İstanbul'daki bir otelde ünlü işadamı ile tek gecelik ilişki yaşadı. Adamın çıplak fotoğraflarını çekip karısına yolladı. Ancak ihaneti affeden kadın, kocasını da yanına alıp öteki kadına karşı harekete geçti. D.'yi mahkemeye verdi. 2 yıl hapis cezası alan D. Phuket'e gitti. D., Phuket'te fotoğraflar paylaşıp adeta kendisinin peşine düşen işadamının eşine gönderme yaptı.
Gökçen Paprika'nın iddiası, cemiyet hayatını karıştırdı. Paprika'nın iddiasına göre yasak aşkın kahramanı olan kadın, Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e kaçtı.
2 yıl hapis cezası alan D. adlı kadın şu sıralar Phuket'ta tatil yapıyor.
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