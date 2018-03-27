Taklitleri kaçamadı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) çalışanı E.K. ile Anadolu Farm programının yazılımcısı ve firma yöneticisi R.T.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 firma yöneticisi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Anadolu Farm çalışanı E.K. tutuklandı.
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