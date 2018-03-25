Resto'rant'!

Yüksek kar vaadiyle halkı dolandıran şirketlere tek tek operasyon yapıldı. Üyelerinden 8 ayda 90 milyon lira toplayan Anadolu Farm yöneticilerinin, bu para ile restoran açtıkları ortaya çıktı! Yönetici ve müdürler tutuklandı
İnternet üzerinden yüksek kar vaadiyle binlerce kişinin dolandırılması üzerine emniyet düğmeye bastı. Çiftlik Bank benzeri pek çok yapılanmanın bulunduğu saptandı. Onlardan biri ise Anadolu Farm'dı... Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte aynı sistemle vurgun yapan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokanta Şirketi yöneticilerine operasyon başlattı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı FehmiÖzakan ile Şube Müdürleri Vahit Meşe ile Ahmet Özakan gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları, taşınmaz mal ve araçlara el konulurken internet sitesi kapatıldı.
4 BİN 500 KİŞİ... Dolandırıcıların, şirketi 8ay önce kurdukları, bugüne kadar 4 bin 500 üyeden 90milyon lira para topladıkları saptandı. Şirketin patronuFehmi Özakan, mahkemede "Biz çiftlik bank değiliz. Üyelerimizden aldığımızparalarla arsalar aldık,restoranlar açtık. Bunların değeri bile üyelerimizin paralarını karşılamaya yeter" diyerek kendisini savunmaya kalktı. Ancak kurtulamadı! Özakan ve 2 şube müdürü, tutuklanıp cezaevine yollandı. Soruşturma kapsamında, yine Anadolu Farm çalışanı İbrahim Katlak dagözaltına alındı.
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