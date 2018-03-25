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Resto'rant'!

Yüksek kar vaadiyle halkı dolandıran şirketlere tek tek operasyon yapıldı. Üyelerinden 8 ayda 90 milyon lira toplayan yöneticilerinin, bu para ile restoran açtıkları ortaya çıktı! Yönetici ve müdürler tutuklandı

Restorant!
İnternet üzerinden yüksek kar vaadiyle binlerce kişinin dolandırılması üzerine emniyet düğmeye bastı. benzeri pek çok yapılanmanın bulunduğu saptandı. Onlardan biri ise Anadolu Farm'dı... Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte aynı sistemle vurgun yapan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokanta Şirketi yöneticilerine operasyon başlattı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özakan ile Şube Müdürleri Vahit Meşe ile Ahmet Özakan gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları, taşınmaz mal ve araçlara el konulurken sitesi kapatıldı.

4 BİN 500 KİŞİ...
Dolandırıcıların, şirketi 8 ay önce kurdukları, bugüne kadar 4 bin 500 üyeden 90 milyon lira para topladıkları saptandı. Şirketin patronu Fehmi Özakan, mahkemede "Biz çiftlik bank değiliz. Üyelerimizden aldığımız paralarla arsalar aldık, restoranlar açtık. Bunların değeri bile üyelerimizin paralarını karşılamaya yeter" diyerek kendisini savunmaya kalktı. Ancak kurtulamadı! Özakan ve 2 şube müdürü, tutuklanıp cezaevine yollandı. Soruşturma kapsamında, yine çalışanı İbrahim Katlak da gözaltına alındı.


Ali ALTUNDAŞ
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