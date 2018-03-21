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Yalan dolan

Fenerbahçeli eski futbolcu Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını çarptığı iddia edilen hakkında iddianame hazırlandı. Akbulut’un futbolcuya, “İçişleri bakanı benim amcam” dediği ortaya çıktı

Yalan dolan
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut (36) ve ortağı Sinan Siner (40) hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre, Wiel'in imaj çalışması ile başlayan sonrasında villa satışı ile devam eden görüşmeler Tarabya'daki lüks bir otelde yapıldı. Akbulut, Wiel'e görüşmeyi yaptıkları otelin kendisine ait olduğunu, İçişleri Bakanı'nın da amcası olduğunu anlattı. Akbulut ayrıca ABD'li boksör Floyd Mayweather'ı 'ye getireceğini, Wiel için de ilk imaj çalışmasını bu süreçte yapacaklarını anlattı. Futbolcudan para aldı. Bir süre sonra da ünlü futbolcuya kendisine ait olduğunu söylediği 3 villayı sattı. Ancak hiçbir sözünü tutmadı. Parasını isteyen futbolcuya ise "Para falan yok. Bir telefonla 10 kişiyi öldürtebilirim" diyerek tehdit yağdırdı. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yollandı.



Bazı buluşmalara Wiel'in eşi Rose Bertram da katıldı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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