Yalan dolan

Fenerbahçeli eski futbolcu Van der Wiel’in 4.5 milyon dolarını çarptığı iddia edilen Ümit Akbulut hakkında iddianame hazırlandı. Akbulut’un futbolcuya, “İçişleri bakanı benim amcam” dediği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu GregoryVan der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırmakla suçlananünlülerin menajeri Ümit Akbulut (36) ve ortağı Sinan Siner(40) hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre, Wiel'inimaj çalışması ile başlayan sonrasında villa satışı iledevam eden görüşmeler Tarabya'daki lüks bir oteldeyapıldı. Akbulut, Wiel'e görüşmeyi yaptıkları otelinkendisine ait olduğunu, İçişleri Bakanı'nın da amcasıolduğunu anlattı. Akbulut ayrıca ABD'li boksörFloyd Mayweather'ı Türkiye'ye getireceğini, Wieliçin de ilk imaj çalışmasını bu süreçte yapacaklarınıanlattı. Futbolcudan para aldı. Bir süre sonrada ünlü futbolcuya kendisine ait olduğunu söylediği3 villayı sattı. Ancak hiçbir sözünü tutmadı.Parasını isteyen futbolcuya ise "Para falanyok. Bir telefonla 10 kişiyi öldürtebilirim" diyerektehdit yağdırdı. Dosya, İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yollandı.
Bazı buluşmalara Wiel'in eşi Rose Bertram da katıldı.
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