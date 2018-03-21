Polisiye roman

Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün 'Kaçırıldım, dövüldüm' iddiası, senaryo çıktı! 17 Mart günü polise şikayette bulunan Avukat Burak Mengü, olay günü İstanbul Şişli'de bulunan Amerikan Hastanesi'nde müvekkili ile görüştüğünü, çıkışta beyaz bir aracın önünü kestiğini anlattı. Araçtan inen 2 kişinin kendisini polis olarak tanıttığını, kokartlarını gösterip kendisini zorla araca bindirdiklerini vurguladı. "Dudullu'da boş bir araziye gittik. Burada beni darp ettiler. Daha sonra arazide bırakıp kaçtılar. Kendi imkanlarımla toplu taşıma araçlarını kullanarak evime ulaştım" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine İstanbul polisi, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mengü'nün olay günü hastanenin kafesinde müvekkili ile buluştuğu, daha sonra otoparka inip Dudullu'da bir karakola gittikleri, akşam saatlerine kadar burada kaldıkları, ardından saat 19.05 sıralarında Şişli'de bulunan bir AVM'ye gittikleri saptandı. Yine yapılan incelemede, Mengü'nün sosyal medya hesabında 'Kaçırıldım' tweetini attığı sırada hastanedeki kafede bulunduğu ortaya çıktı!
"SUÇ UYDURMAKTAN " Olay günü genç avukatın yanında bulunan Hayrettin Kartal T. isimli şahıs da ifadesinde tüm gün Mengü ile birlikte olduklarını, bir trafik kazası ile ilgili karakola gittiklerini anlattı. Tüm bu araştırmalar sürerken Burak Mengü, geçtiğimiz gün emniyete gidip şikayetini geri aldı. Bu ikilem, akıllarda soru işareti bıraktı. Emniyet, Mengü hakkında "Suç uydurmaktan" işlem yaptı. Dosyayı da savcılığa gönderdi.
Hakan Mengü'nün ablası Nevşin Mengü, yaşanan bu olayı Birgün Gazetesi'ndeki köşe yazısına taşıdı. Yazısında, "Benim aklıma gelen pek çok soru var, bu kadar kendine güvenen, gündüz gözüyle İstanbul'un merkezinden, hiçbir şeyden çekinmeden, bir avukatı alabilenler kimler? Bu kişiler sağda solda kendilerini polis olarak tanıtabilme, insanları darp etme cesaretini nasıl bulabiliyor?" ifadesini kullandı. Ancak güvenlik kameraları, polisleri zan altında bırakan bu ifadeleri yalanladı.
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