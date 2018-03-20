Güzel’i kaybettik

Eski Bakan Hasan Celal Güzel (73), dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bir süredir nakil beklediği bilinen Güzel'in ölüm nedeni börek yetmezliği olarak açıklandı. Hasan Celal Güzel için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlenecek. Güzel'in naaşı Hacı Bayram Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziye ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "28 Şubat sürecinde o dik duruşunu da hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Hasan Celal Güzel; 1945 yılında Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı. Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1983 yılında otuz sekiz yaşında Türkiye'nin en genç başbakanlık müsteşarı oldu.Çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulu'nda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler, doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.
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