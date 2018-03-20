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Doktor köy

Doktor köy
Sivas'ın Kolluca Köyü sakinleri, "Tıp" dedi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yakın olan köyde, herkes çocuğunun doktor olmasını istedi. Köylülerin çabaları sonuç verdi. Son 40 yılda 300 nüfuslu köyde yaklaşık 80 doktor yetişti. 40 yıl önce köyün ilk doktoru olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer, annesinin isteğini kırmayarak doktorluk mesleğini seçtiğini ve köydeki gençlere de örnek olduğunu söyledi.


Cahit Gümüşer
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