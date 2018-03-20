Doktor köy

Sivas'ın Kolluca Köyü sakinleri, "Tıp" dedi. Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi'ne yakın olan köyde, herkes çocuğunun doktor olmasını istedi. Köylülerin çabaları sonuç verdi. Son 40 yılda 300 nüfuslu köydeyaklaşık 80 doktor yetişti. 40 yıl önce köyün ilk doktoru olan Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Uzmanı Doktor CahitGümüşer, annesinin isteğini kırmayarak doktorluk mesleğini seçtiğini ve köydeki gençlere de örnek olduğunu söyledi.
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