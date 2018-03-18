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Engelsiz mucit

Engelsiz mucit
Bursa'da yaşayan Ayşe Kundakçı, (17) serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Sol elinin tam olarak kullanamadığı için ye gitti. Bu yaşına kadar tedavi gören genç kız, hastaların evlerinde kendi imkanlarıyla fizik tedavi görebilmeleri için makine geliştirdi. Ortaya çıkardığı robota "Splintmatik" adını verdi. Şimdilik sadece el için fizik tedavi yapan aparat geliştiren Kundakçı, şunları söyledi: "Şu an bir elimi tam olarak kullanamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. Benim gibi hastalar evlerinde tedavi olabilsin diye böyle bir robot geliştirdim. Bu robot şimdilik sadece ele uyumlu. Bunu ayak ve sırt bölgelerini de çalıştırabilecek şekilde geliştireceğim..."
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