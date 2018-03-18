Engelsiz mucit

Bursa'da yaşayan AyşeKundakçı, (17) serebral palsihastası olarak dünyaya geldi. Solelinin tam olarak kullanamadığıiçin fizik tedaviye gitti. Bu yaşınakadar tedavi gören genç kız, hastalarınevlerinde kendi imkanlarıylafizik tedavi görebilmeleri içinmakine geliştirdi. Ortaya çıkardığırobota "Splintmatik" adını verdi.Şimdilik sadece el için fizik tedaviyapan aparat geliştiren Kundakçı,şunları söyledi: "Şu an bir elimitam olarak kullanamıyorum. Fiziktedavi olmam gerekiyor. Benimgibi hastalar evlerinde tedavi olabilsindiye böyle bir robot geliştirdim.Bu robot şimdilik sadece eleuyumlu. Bunu ayak ve sırt bölgelerinide çalıştırabilecek şekildegeliştireceğim..."
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