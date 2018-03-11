Harita öyle değil böyle çizilir

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD ve YPG'li teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'nci güne girildi. Harekatın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 213 terörist öldürüldü. ABD'nin desteğiyle devlet kurmanın hayalini kuran teröristlerden Afrin'de 5'i belde merkezi, 131'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölge alındı.



HAYALLERDE YAŞIYORLAR



TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi karşısında kaçmaktan başka çaresi kalmayan teröristlerin arkasında bıraktığı "Kürdistan" haritası da Türk askerinin ayakları altında yerini aldı. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer alan 26 kentin, Türkiye'den alındığı hayal edilerek harita çizildiği görüldü. Mehmetçik'in ayaklar altına aldığı harita için sosyal medyada, Afrin'de terörden temizlenen bölgeler haritası da gösterilerek "Harita masada değil sahada çizilir" yorumu yapıldı.