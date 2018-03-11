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Harita öyle değil böyle çizilir

Teröristlerin inlerinden, Türkiye’den toprak da kapsayan hayali terör devleti haritası çıktı. Mehmetçik’in parçaladığı harita “masada değil sahada çizilir” dedirtti.

Harita öyle değil böyle çizilir

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/ ve YPG'li teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'nci güne girildi. Harekatın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 213 terörist öldürüldü. ABD'nin desteğiyle devlet kurmanın hayalini kuran teröristlerden Afrin'de 5'i belde merkezi, 131'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölge alındı.

HAYALLERDE YAŞIYORLAR

ve ÖSO'nun ilerleyişi karşısında kaçmaktan başka çaresi kalmayan teröristlerin arkasında bıraktığı "Kürdistan" haritası da Türk askerinin ayakları altında yerini aldı. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer alan 26 kentin, Türkiye'den alındığı hayal edilerek harita çizildiği görüldü. Mehmetçik'in ayaklar altına aldığı harita için sosyal medyada, Afrin'de terörden temizlenen bölgeler haritası da gösterilerek "Harita masada değil sahada çizilir" yorumu yapıldı.

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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Afrin denilen yerde kac mahalle Sokak varsa Her birine Ajan yerlestirip Hangi teröristin Nerde hangi binada Mevzilendigini bilip iceriyede Silahli Askerleri Sivil olarak yerlestirip, TSK ve ÖSO birliklerinin taruzuyla birlikte DOMUZ SÜRÜSÜNÜN Kacmalarina firsat vermeden Tamamiyle Imha etmek iceriden kusatmak en dogru hareket yinede kacanlar olursa Kacis yollarini Kontrol noktalari ile kesmek Domuz sürüsünün hic bir sekilde kacmalarina Firsat vermemek lazim Afrin gibi kasabada hemen hemen herkes kimin kim oldugunu muhakkak biliyordur. Aslinda cokkkkkkk kolay iceriden Feth edilecek bir yer

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 12:30
izlenimler izlenimler

Köstebekler Toprağı ne kadar kazarsa kazsin---> Başına Yikilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 11:04
Hasan Hasan

Allah'ın izni ile harita öyle değil böyle çizilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 11:00
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