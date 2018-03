Yıldırım: "İstihdamda kadın oranı artacak"

Başbakan Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

Kadının elinin değdiği her yerde her zaman itina vardır. 15 Temmuz'da 11 kadınımızı şehit verdik. Bizim kadınlarımız her yerdedir.

Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 92, orta öğrenimde yüzde 80.



"Ülke olarak kadınlarımızın sorunun çözecek sağlam bir kültürden geliyoruz. Çok şükür temelimiz sağlam. Kadınlarımız, tarihimizin en eski dönemlerinde bile hanların, hakanların önünde eğildiği bir şeref abidesidir. Dinimizin kadınlara verdiği önem hiçbir dinde yoktur. İslamiyetin ilk şehidi kadındır. Hz. Sümeyye validemiz ilk kadın şehidimizdir.



"KADINLARIMIZIN ÜLKEMİZİN DE GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Geleceğimizi emanet ettiğimiz kadınlarımızın, ülkemizin de geleceğinde söz sahibi olması çok önemlidir. Ülkemizde kadınlara verilen hakların hiç biri diğer ülkelerde yoktur.

Türk milleti öyle analara sahiptir ki, her dönemin önemli adamlarını yetiştirmiştir. Kadın toplumun içindeyse, o toplum çok daha hızlı kalkınır ve yücelir. Kadının elinin değdiği her yerde itina vardır. Bu itinanın ev ortamından iş ortamına kadar her zaman korunması için erkeklerin de önemi icab eder.

Elbette ki kız çocuklarımızın eğitim, onların küçük yaşta evlendirilmesi değil, hayata hazırlanması devletimizin görevidir. 3.5 milyon kızımız üniversitede okuyor. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin sayısı erkeklerden daha fazladır. Bu devletimiz için çok önemli bir gelişme. Bu başarının arkasında tüm kadınlarımızın büyük bir katkısı var.



TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Nene Hatunlar, 15 Temmuz gecesi gününde vatan için namus için gövdelerini siper ettiler. Onlarca kadınımız gazi oldu. Bu vesileyle bu vatan uğruna canını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Bugün, milletin evinden tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

HİÇBİR ANNENİN GÖZYAŞI DÖKMESİNİ İSTEMİYORUZ

Adalet temelinde yükselmeye bir vahşi uygarlık, insana saadet de mutluluk da vermiyor. Öyleyse bizim insanlara karşı önemli ve zorunlu görevlerimiz var. Maalesef ki birçok evladımız bu yolda şehit oldu. Hiçbir annenin evladının arkasından gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hiçbir babanın evladının arkasından başının düşmesini istemiyoruz.

Karşımızdaki ihanet şebekelerinin hepsini yok ediyoruz. Hiçbir terör örgütü gençlerimizi zehirleyemeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz. O kara bulutlar artık dağıldı, ülkemize bahar geldi.



SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ

Eylem planıyla fırsat eşitliğinde bir adım daha atmış olacağız. Hayata geçirdiğimiz projeleri bir anlamda hayata geçireceğiz. Kadınlarımıza sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. Eylem planını oluşturan temel politikaları şöyle sıralayabiliriz.: Eğitim, sağlık, medya ve karar mekanizmalarına katkı.



İSTİHDAMDA KADIN ORANI ARTACAK

İstihdamda kadın oranı artacak, bazı imtiyazlar ve avantajlar getirdik. Farkındalık eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Bilgi ve iletişim sektörü, geleceğin teknolojilerinde kadın istihdamını daha da arttıracağız. Bunun için kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Kadın temsili bu dönemde şüphesiz daha da artacaktır. Bunun içn birçok avantajlı fırsatlar yaratıyoruz.

Medyada da kadın konusuna duyarlılığı devam ettireceğiz.

İş hayatında daha fazla kadın girişimciyi görmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bunun için birçok proje yapıyoruz. Bu yüzden tüm kadınlarımızda yüksek moral söz konusu. Bu bizim toplumumuzun ve ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişme. Kadınlarımız ve erkeklerimiz yan yana ve omuz omuza vererek tüm zorlukları beraber aşacaktır. Ülkemizi hep beraber kalkındıracağız.