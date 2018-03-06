Erdoğan: Cinderes çok yakında temizlenecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana geçen sürede yapılanlara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı, stratejik bir öneme sahip olan Cinderes'inin de PKK/YPG'den temizlenmek üzere olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

"CİNDERES'İ ÇOK YAKINDA TEMİZLENECEK"

Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir. Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak. Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inaniyorum.



"ÖSO BİZİM MÜCADELEDEKİ EN ÖNEMLİ KARDEŞLERİMİZDİR"

Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir.

"AFRİN HAREKATI'NIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.