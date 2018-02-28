İmza: Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir’de 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Erdoğan, “İmkanlarımızı dostlarımızla paylaşmaktan asla çekinmedik. Bize bir adım yaklaşana koşarak gittiğimizi dostlarımız iyi biliyor” dedi...
CUmhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de tarihi açıklamalar yaptı. Cezayir'de ülkenin milli enerji şirketi SONATRACH ile Türk firmalarından Rönesans ve Bayegan arasında Adana'da Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı anlaşması imzalandı. Yılda 450 bin ton poliproplen üretecek tesisin hammaddesinin Cezayir'den tedarik edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi bir sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 oranında azaltmış olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde adeta doping etkisi yapacak bu yatırım şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:
İLERİ İŞBİRLİĞİ... Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, birikimi, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan asla çekinmemiştir, çekinmeyecektir. Bize bir adım yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi tüm dostlarımız çok iyi biliyor. Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirmesi bakımından öncelik verdiği tarım, gıda, turizm ve enerji alanlarında işadamlarımız için önemli yatırım imkanları görülüyor. İş dünyamızın tüm temsilcilerini Cezayir'deki bu imkanları değerlendirmeye davet ediyorum. Karşılıklı ticaretimizi arttırmaya yönelik girişimlerimiz sürdürmeliyiz..." Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ise, Türkiye'nin 2017 yılında Cezayir'in 7. ithalatçısı olduğunu belirterek, "Bizim ortak arzumuz her alanda işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşımaktır. İşadamlarımızla iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktalara ulaştırmalıyız" dedi.
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