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Katil oyun

Verdiği komutlarla intihara sürükleyen ‘’ yine can aldı. 16 yaşındaki Ahmet, oyun oynadıktan sonra halı sahanın tellerine kendisini astı

Katil oyun
Rus mühendis tarafından tasarlanan 'Mavi Balina' oyunu, internette hızla yayıldı. Şantaj komutlarıyla oynayanları intihara sürükleyen oyun nedeniyle tüm dünyada 200'den fazla gencin canına kıydığı açıklandı. Ölümcül oyun, bu kez Bursa'da bir can daha aldı. 16 yaşındaki Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte "Mavi Balina" oyunu oynadı. 2 arkadaş daha sonra halı sahaya gitmek üzere evden ayrıldı. Ahmet P., yanında getirdiği ipi halı sahanın tellerine bağladı. Ardından tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis, Batuhan K.'nin bilgisayarını incelemeye aldı. Ahmet P.'nin ağabeyi Mehmet P., "Evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazen Batuhanlar'da kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oynuyorlarmış. Oyun, kişinin ölümüyle noktalanıyormuş. Bu bir cinayet" ifadelerini kullandı.


16 yaşındaki Ahmet'in, ölüme sürükleyen oyununun etkisiyle intihar ettiği düşünülüyor. Soruşturma sürüyor.

50 ADIMDA ÖLDÜRÜYOR
Yasal satışı ve resmi sitesi olmayan Mavi Balina oyununun yöneticileri, gençlere link gönderiyor. Şantaj yoluyla oyuncuya tehlikeli talimatlar veriliyor. 50'nci komutta ise "Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın" denilerek oyuncular ölüme gönderiliyor.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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