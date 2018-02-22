Katil oyun

Rus mühendis tarafından tasarlanan 'MaviBalina' oyunu, internette hızla yayıldı. Şantajkomutlarıyla oynayanları intihara sürükleyenoyun nedeniyle tüm dünyada 200'den fazlagencin canına kıydığı açıklandı. Ölümcüloyun, bu kez Bursa'da bir can daha aldı. 16yaşındaki Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşıBatuhan K. ile birlikte "Mavi Balina" oyunuoynadı. 2 arkadaş daha sonra halı sahayagitmek üzere evden ayrıldı. Ahmet P., yanındagetirdiği ipi halı sahanın tellerine bağladı.Ardından tabureye çıkarak kendini astı.Arkadaşının ölümüne tanık olanBatuhan K. ise sinir krizi geçirerekhastaneye kaldırıldı. Polis, BatuhanK.'nin bilgisayarını incelemeye aldı.Ahmet P.'nin ağabeyi Mehmet P.,"Evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet,bazen Batuhanlar'da kalıyordu.Gecenin geç vakitlerine kadar MaviBalina oynuyorlarmış. Oyun, kişininölümüyle noktalanıyormuş. Bubir cinayet" ifadelerini kullandı.
16 yaşındaki Ahmet'in, ölüme sürükleyen Mavi Balina oyununun etkisiyle intihar ettiği düşünülüyor. Soruşturma sürüyor.
50 ADIMDA ÖLDÜRÜYOR Yasal satışı ve resmi sitesi olmayan Mavi Balina oyununun yöneticileri, gençlere link gönderiyor. Şantaj yoluyla oyuncuya tehlikeli talimatlar veriliyor. 50'nci komutta ise "Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın" denilerek oyuncular ölüme gönderiliyor.
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