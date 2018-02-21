Emlak cinayeti

İzmir Çiğli'de Mürüvvet Yaradılmış(55), 8 yıl önce 30 binlirasını yanına alarak ev bakmakiçin emlakçı Ömür Gür (33)ile buluştu. Ardından ise ortadankayboldu. Yakınları 2011 yılındaatv'de yayınlanan "Müge Anlı ileTatlı Sert" programına başvurdu.Ancak bir sonuç alınamadı. AsayişŞube Müdürlüğü Kayıp ŞahıslarBüro Amirliği ekipleri, 2 çocukannesinin dosyasını yeniden açarakçalışma başlattı. Yaradılmış'ın öldürülmüşolabileceğini değerlendirenekip, şüpheli 50 kişinin ifadesini aldı.Ekipler, emlakçılık yapan ve ailecegörüştüğü Gür ile satın almak üzereev bakmaya gittiğini tespit etti.
KEMİKLER BULUNDU İzmir, İstanbul ve Burdur'dakioperasyonda Ömür Gür, eski eşiŞermin Kalafat (26), O.Y. (32)ve E.C'yi (22) gözaltına aldı. Zanlılar,Yaradılmış'ı boğarak öldürdüklerinive 30 bin lirayı aldıktan sonra cesediFoça'da ormanlık alana gömdüklerini itirafetti. Zanlıların gösterdiği ormanlık alandayapılan kazıda kafatası ve kemikler bulundu.Gür ve Kalafat tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuzyargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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