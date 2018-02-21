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Emlak cinayeti

Mürüvvet Yaradılmış, 8 yıl önce sırra kadem bastı. Talihsiz kadının, satın almak üzere ev bakmaya gittiği emlakçı Ömür Gür tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı

Emlak cinayeti
İzmir Çiğli'de Mürüvvet Yaradılmış (55), 8 yıl önce 30 bin lirasını yanına alarak ev bakmak için emlakçı Ömür Gür (33) ile buluştu. Ardından ise ortadan kayboldu. Yakınları 2011 yılında atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Ancak bir sonuç alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 çocuk annesinin dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı. Yaradılmış'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekip, şüpheli 50 kişinin ifadesini aldı. Ekipler, emlakçılık yapan ve ailece görüştüğü Gür ile satın almak üzere ev bakmaya gittiğini tespit etti.

KEMİKLER BULUNDU
, İstanbul ve Burdur'daki operasyonda Ömür Gür, eski eşi Şermin Kalafat (26), O.Y. (32) ve E.C'yi (22) gözaltına aldı. Zanlılar, Yaradılmış'ı boğarak öldürdüklerini ve 30 bin lirayı aldıktan sonra cesedi Foça'da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Zanlıların gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazıda kafatası ve kemikler bulundu. Gür ve Kalafat tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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