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Burası cennet mi anne?

’ın kızı babasının mezarına koştu. “Anne burası cennet mi?” diye sordu. Cevabı belli olan bu soru, duyan herkesi gözyaşına boğdu...

Burası cennet mi anne?
Türkiye, kahramanlarının omuzlarında arşa çıktı. Onlar arasında Elazığlı da vardı. Şehit polisin biricik evladı, babasının kabristanına gidip çiçekler bıraktı. Ellerini semaya açtı.


Babasına seslendi. Ancak cevap alamadı. Bir buçuk yıl önce babasını kaybeden 4 yaşındaki Şeyma'nın o sırada ağzından çıkanlar ise görenleri ağlattı: "Burası cennet mi anne?"
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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