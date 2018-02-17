Türkiye, kahramanlarının omuzlarında arşa çıktı. Onlar arasında Elazığlı şehit polisYakup Kılınç da vardı. Şehit polisin biricik evladı, babasının kabristanına gidip çiçekler bıraktı. Ellerini semaya açtı.
Babasına seslendi. Ancak cevap alamadı. Bir buçuk yıl önce babasını kaybeden 4 yaşındaki Şeyma'nın o sırada ağzından çıkanlar ise görenleri ağlattı: "Burası cennet mi anne?"
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