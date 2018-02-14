Sevgilimiz Mehmetçik
Bugün özel bir gün. ‘Bu yıl Sevgililer Günü hediyelerimiz Mehmetçiğe” kampanyası, kısa sürede 81 ile yayıldı
Arzu Sabancı ve Yasemin Özilhan da, kampanyaya destek oldu.
Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yazdığı "14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun. Hediyeler Mehmetçiklerimize alınsın." Twitleri binlerce retweet aldı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde planlanan Sevgililer Günü etkinlikler de iptal edildi.
Ünlüler de bu harekete sessiz kalmadı. Demet Akalın, Mehmetçik Vakfı'na 30 bin TL bağışladı. İrem Derici, Arzu Sabancı, Serdar Ortaç, Yasemin Özilhan, Seda Sayan, Şebnem Çapa, Irmak Atuk gibi isimler de Mehmetçik Vakfı'na SMS'le destek verdi.
Etiketler: Mehmetçik Vakfı , Sevgililer Günü , arzu sabancı , Yasemin Özilhan , demet akalın , irem derici , serdar ortaç , Irmak Atuk , Mikdat Kadıoğlu , Sosyal medya
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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