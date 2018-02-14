;
Yol Durumu
  1. CHP’nin söylemi teröristi memnun ediyor!
  2. ‘Dur’ dedik

Sevgilimiz Mehmetçik

Bugün özel bir gün. ‘Bu yıl hediyelerimiz Mehmetçiğe” kampanyası, kısa sürede 81 ile yayıldı

Sevgilimiz Mehmetçik
Sevgililer Günü'ne birkaç gün kala da bir kampanya başladı. "Bu yıl hediyeler Mehmetçiğe" mesajları bir anda çığ gibi büyüdü. Kampanyaya kısa süre sonra akademisyeninden sanatçısına kadar yüzlerce ünlü isim de eklendi. Hediye gönderimlerinin ilk adreslerinden biri Mehmetçik Vakfı oldu. Kuruma kısa mesaj yolu ile gönderilen destekler dün gece rekor seviyelere ulaştı. Kampanyayı ilk başlatan isimlerden biri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu.




ve da, kampanyaya destek oldu.

​Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yazdığı "14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun. Hediyeler Mehmetçiklerimize alınsın." Twitleri binlerce retweet aldı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde planlanan etkinlikler de iptal edildi.


Ünlüler de bu harekete sessiz kalmadı. , 'na 30 bin TL bağışladı. , Arzu Sabancı, , Yasemin Özilhan, Seda Sayan, Şebnem Çapa, gibi isimler de Mehmetçik Vakfı'na SMS'le destek verdi.
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar