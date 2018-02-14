Kızım olmadan asla

İstanbul 2. Aile Mahkemesi, emsal bir karara imza attı. Ünlü mimar Abdullah Burnaz ile eşi Özlem Altay, 7 yıl önce boşandı. Mahkeme, o zaman 4 yaşında olan kızları A'nın velayetini anneye verdi. Altay, geçen yıl yaz tatilini, 11 yaşındaki kızı A. ile yurtdışında geçirmekistedi. A.'nın, 26 Avrupa ülkesini kapsayan Schengen Bölgesi'ne giriş vizesinin süresi ise 27 Temmuz'da sona eriyordu. Anılan ülkeler, 18 yaşın altındaki çocuklara verilecek vize için boşanmış da olsalar, her iki tarafın da iznini içeren muvafakatname talep ediyordu. İddiaya göre Burnaz, eski eşinden gelen talebi yerine getirmedi. Altay, hemen her yıl benzer bir sorun yaşamamak için dava açtı. Hakim, geçen hafta yapılan duruşmada, "Baba Abdullah Burnaz'ın velayet hakkı kaldırılmış durumda. Velayet hakkı kendisine verilen davacı annenin çocuğa ilişkin velayet hakkı seyahat özgürlüğünü de kapıyor. Babanın muvafakatına gerek yok" şeklinde karar verdi. Kararı değerlendiren Av. Osman Hacıbekiroğlu, "Bu kararla, binlerce boşanmış çiftin çokönemli bir sorunu çözülmüş oldu. Yasal bir hakkı olmamasına rağmen velayet sahibi olmayan ebeveynin keyfi davranışlarından, tehditlerinden özellikle kadınlar kurtulmuş oldu. Mahkemece velayet hakkı kendisine verilen ebeveynin vize için müracaatı yeterlidir" şeklinde konuştu.
Abdullah Burnaz, boşandıktan sonra Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli ile evlenmişti.
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