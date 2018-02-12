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Kilo kilo empati

140 kilo oldu. Kendisiyle empati kurarak kilosunu 135’e çıkaran spor hocasının yöntemiyle, 90 kiloya kadar düştü...

Kilo kilo empati
25 yaşındaki inşaat mühendisi Taylan Özova, spora başlamadan önce 140 kiloydu. 28 yaşındaki spor hocası İbrahim Yener ise 87 kiloydu. Yener daha önce hiçbir yerde görülmemiş bir teknik kullanıyor: Empati ile kilo verme. Yener çalıştırdığı kişinin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak, ona zor ya da kolay gelecek durumları tespit edebilmek için önce kişiyle aynı kiloya çıkıyor. Daha sonra onunla birlikte kilo vermeye başlıyor. 87 kilo olan Yener çalıştırdığı Taylan için 48 kilo alarak 135 kiloya ulaştı. Beraber çalışarak kilo veren ikili, 3 ayda tam 50 kilo vererek inanması güç bir başarıya imza attılar.


ÖNCE 140 KİLO


SONRA 90 KİLO

HAYATA YENİDEN BAŞLADIM
Taylan, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Her koşulda benimle beraberdi. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeklerinde hatta gece geç uyuyacaksam o anlarda bile görüntülü konuşup motive oluyorduk. Beni anlayabildiği için spor antrenmanımı ona göre ayarlıyordu. Spor yapmayacağım günlerde de hep kontrol ediyordu ne yiyip içtiğimi. Sizinle aynı şartlarda, sizi anlayan birisiyle kilo vermeye çalışmak çok daha kolay geliyor. Bu sayede 3 ayda 50 kilo verdim. Yeniden doğup hayata yeniden başladım." Spor hocası ise "İnsanlar belirli bir kiloya ulaşınca kilo verip iyi bir fiziğe sahip olmak artık imkansız gibi geliyor. Benim yapmaya çalıştığım bu algıyı kırmak" diye konuştu.


Levent SÖKMEN
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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