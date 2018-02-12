Kilo kilo empati
Taylan Özova 140 kilo oldu. Kendisiyle empati kurarak kilosunu 135’e çıkaran spor hocasının yöntemiyle, 90 kiloya kadar düştü...
ÖNCE 140 KİLO
SONRA 90 KİLO
HAYATA YENİDEN BAŞLADIM
Taylan, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Her koşulda benimle beraberdi. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeklerinde hatta gece geç uyuyacaksam o anlarda bile görüntülü konuşup motive oluyorduk. Beni anlayabildiği için spor antrenmanımı ona göre ayarlıyordu. Spor yapmayacağım günlerde de hep kontrol ediyordu ne yiyip içtiğimi. Sizinle aynı şartlarda, sizi anlayan birisiyle kilo vermeye çalışmak çok daha kolay geliyor. Bu sayede 3 ayda 50 kilo verdim. Yeniden doğup hayata yeniden başladım." Spor hocası İbrahim Yener ise "İnsanlar belirli bir kiloya ulaşınca kilo verip iyi bir fiziğe sahip olmak artık imkansız gibi geliyor. Benim yapmaya çalıştığım bu algıyı kırmak" diye konuştu.
Levent SÖKMEN
Etiketler: Taylan Özova , İbrahim Yener , kilo problemi
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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