Kansersavar Türkler
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, kansere karşı aşı geliştirdi. Bu yöntemle hastaların imdadına yetişti. Dünyaya umut olan Türk doktorlar, tarihe geçti. Gururumuz olan hekimlerimiz, sosyal medyanın da gündemine yerleşti
HASTAYA GÖRE İLAÇ...
Dünya medyası, 2 Türk doktora övgüler dizdi. Şahin ile Türeci, önce kanser hastalarının tümör gen haritasını çıkardıklarını, ardından hastaya özel ilaç geliştirdiklerini söyledi. Dr. Özlem Türeci, şu bilgileri verdi: "Biz kişinin önce bir tümör gen haritasını çıkarıyoruz. Ondan sonra kişiye göre ilaç geliştiriyoruz. Bu bir süre alıyor. Geliştirdiğimiz bu ilacı hastaya aşı olarak enjekte ediyoruz. Bu aşı hastada daha önce gen haritasıyla tespit ettiğimiz kanserin özelliklerine göre yapıldığı için bu hücreleri tanıyor ve bir dedektif gibi hücreleri aramaya çıkıyor. Zamanında bu hücreleri görmeyip uyuyakalan bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve kanser hücrelerini tanıyıp saldırarak öldürüyor. Yıllar sonra bu hücrelerin yeniden nüksetmeye başlaması durumunda, bağışıklık sistemi hemen uyanıp bu hücrelere karşı atağa geçerek zamanında yok ediyor."
DÜNYAYA UMUT OLAN 2 TÜRK DOKTOR, SOSYAL MEDYAYI SALLADI:
Gurur tablosu.
Kanser savaşçıları...
Beni Türk doktorlara emanet edin.
Bir Türk dünyaya bedel.
Büyüksünüz hocam.
Göğsümüz kabardı.
Cankurtaranlar.
Dünyaya umut oldular.
İlaç gibi geldiler.
Etiketler: Özlem Türeci , Uğur Şahin , Türk doktor , ALMANYA
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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