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45 haftada 45 kilo

Buket Tulpar, tartıldığında 130 kilo olduğunu görünce diyet yapmaya karar verdi. Uzman bir diyetisyen aracılığıyla kilolarından kurtulmayı tercih eden Tulpar, 45 haftada 85 kiloya indi...

45 haftada 45 kilo
İstersen başarırsın... 'ta bir tekstil fabrikasında çalışan ve aşırı kiloları nedeniyle hem iş hayatında hem da sosyal yaşantısında zorluklar yaşayan Buket Tulpar (36), tartıldığında 130 kilo olduğunu görünce diyet yapmaya karar verdi. Birkaç kez diyet yapan ve bunda başarılı olamayan Tulpar, uzman bir diyetisyen aracılığı ile kilolarından kurtulmayı tercih etti. Sıkı bir diyete giren genç kadın, 45 haftada 45 kilo vererek 85 kiloya kadar düştü.


Aşırı kilolarının psikolojik olarak kendisini etkilediğini ifade eden Tulpar, "Dışarı çıkmak istemiyordum, arkadaşlarımla görüşmek istemiyordum. Sosyal hayatımı olumsuz etkiliyordu. Mesela kıyafet almaya gittiğimde beğendiğim elbiseyi alamıyordum. Kilolarım nedeni ile insanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Zayıfladığımı görmeye başladığımda çok mutlu oldum. 45 haftada 45 kilo verdim" dedi.
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