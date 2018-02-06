45 haftada 45 kilo

İstersenbaşarırsın... Tokat'tabir tekstil fabrikasındaçalışan ve aşırı kilolarınedeniyle hem işhayatında hem da sosyalyaşantısında zorluklaryaşayan Buket Tulpar(36), tartıldığında 130kilo olduğunu görüncediyet yapmaya kararverdi. Birkaç kez diyetyapan ve bunda başarılıolamayan Tulpar,uzman bir diyetisyenaracılığı ile kilolarındankurtulmayı tercih etti.Sıkı bir diyete giren gençkadın, 45 haftada 45 kilovererek 85 kiloya kadardüştü.
Aşırı kilolarınınpsikolojik olarakkendisini etkilediğiniifade eden Tulpar, "Dışarıçıkmak istemiyordum,arkadaşlarımla görüşmekistemiyordum. Sosyalhayatımı olumsuzetkiliyordu. Meselakıyafet almaya gittiğimdebeğendiğim elbiseyialamıyordum. Kilolarımnedeni ile insanlarınbakışlarından rahatsızoluyordum. Zayıfladığımıgörmeye başladığımda çokmutlu oldum. 45 haftada45 kilo verdim" dedi.
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