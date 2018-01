Bu kara propaganda merkezlerine dikkat!

Uyuyan hücre gizli bir operasyonel kabiliyetin, ihtiyaç duyulduğu anda uyandırılıp, amacın gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. Bu ana kadar normal faaliyetlerine devam eder. Fazla dikkat çekmez. Bu minvalde hareket eden uyuyan medya ise zamanla kamuoyunda referans alınan bir kaynak haline gelir.

Yazı karşılığında para verildiğinden, müzmin muhalif ve salt karşıt olma amacıyla her şeyi yazabilecek olan kalemşörler için çekim alanı oluşturur. İngilizce bilmeniz de gerekmez. Siz karşıt bir şeyler yazın, onlar çevirir nasıl olsa. Her yazı yayımlanmaz. E-posta ile gönderilen yazılar Washington'daki editörün süzgecinden geçer. Ancak gündeme uyan ve beklentileri karşılayacak sipariş bir yazı kaleme alındığında, düğmeye basılır. İtibarsızlaştırıcı haberler ve yazılar ardı ardına yayınlanmaya başlar.

DÜĞMEYE BASILAN MERKEZLERDEN…

İşte 2012 Ocak ayında Lübnan'da kurulan Al Monitör adlı site de üzerinden düğmeye basılan merkezlerden birisi. Sözüm ona Ortadoğu ülkelerinin nabzını tuttuğunu iddia eden site, Kudüs Oylaması sonucu birden nokta atışı yapıp Türkiye'yi hedef almıştı.

Taktik ise tanıdık yerden. FETÖ'cülerin itibarsızlaştırma yöntemlerini kullanan sitede, FETÖ yayın organlarında çalışan Orhan Kemal Cengiz'in eşi Sibel Hürtaş sahneye çıktı. Tuncay Özkan'ın ipe sapa gelmeyen ve bu yüzden Türk medyası tarafından ciddiye alınmayan iddiaları, Al Monitör'ün Kudüs oylama sonucunun intikamını alma amacıyla örtüştü.

Sibel Hürtaş, Tuncay Özkan'ın iddialarını Al Monitör'de hem İngilizce hem de Türkçe yayınlayarak, bir taşla üç kuş vurdu. Tuncay Özkan'ı mutlu etti. Kudus oylamasıyla Türkiye'nin itibarsızlaştırma amacına hizmet etti. Ve para kazandı.

Sibel Hürtaş sadece Al Monitör'den değil ayrıca, kapatılan PKK kanalı İMC TV'nin yerine kurulan ve hotbird uydusundan yayın Artı TV Ankara Temsilciliği görevinden de para kazanıyor. 15 Temmuz öncesi ve sonrası argümanlar değişmiyor Amaç; Türkiye'yi Uluslararası kamuoyunda suçlu ilan ederek Lahey'e taşımak.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ SUÇLU İLAN ETMEK

FETÖ, işbirlikçisi PKK terör örgütü ile birlikte kendi yayın organlarını kullanarak, Türkiye'yi Uluslararası platformda ve kamuoyunda suçlu ilan edebilmek için 15 Temmuz öncesi ve sonrası aynı argümanları farklı olaylara bağlayarak sürekli gündeme taşıyor. Böylelikle büyük bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyor.

Uluslararası yargı ağına Türkiye'yi sokabilmek için ilk hamle 9 Ocak 2013 yılında Fransa'da meydana gelen 3 PKK'lının öldürülmesinin akabinde yaşandı. Soruşturmalar devam ederken FETÖ'cüler tarafından hazırlanan ve PKK'ya teslim edilen belgeler basına sızdırıldı. Kamuoyu cinayetle Türk hükümetini ve MİT'i suçladı. Bu süreçte fail cezaevinde hayatını kaybetmesiyle tartışmalar gündemden düştü.

Geçtiğimiz haftalarda Milletvekili Tuncay Özkan mecliste "MİT'in 4 daire başkanı PKK'nın elinde" açıklamalarıyla bir kez daha gündeme taşımak istedi. Yaptığı açıklama fazla ses getirmeyince Al Monitör'den Sibel Hürtaş'a hem İngilizce hem de Türkçe yayınlattı.

İŞTE KURAN İŞADAMI

Al-Monitör, Arap Baharı ve Ortadoğu'da meydana gelen hareketlilik sonrası Şubat 2012'de yayın hayatına başladı. ABD menşeli İngilizce yayın yapan Al-Monitor isimli web-haber sitesi, Hizbullah, Beşar Esad ve Bush ailesine yakın olarak bilinen Suriye doğumlu ABD vatandaşı Şii işadamı Jamal Daniel tarafından kuruldu. Sitenin yönetim kurulunda, dünya enerji sektöründe yatırımları bulunan büyük firmaların yöneticileri de bulunuyor.

Jamal Daniel aynı zamanda ABD merkezli Levanten Vakfı kurucusu, Ayrıca Ortadoğu ülkelerine ait tüm konularda hükümetler, şirketler, özel ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti veriliyor. Al-Monitor yayınları; The Wall Street Journal, The Washington Post, Time, Reuters, The New York Times, The Economist ve Le Monde gibi dünya çapında ilgi duyulan gazeteler tarafından referans olarak gösteriliyor.

İLGİNÇ İSİMLER YAZIYOR

Ortadoğu'nun Nabzı sloganıyla yayın yapan siteden, Mısır, İran, Irak, İsrail, Lübnan, Filistin, Suriye ve Türkiye'ye ilişkin spekületif haberler/yorumlar paylaşıyor. Sitenin Türkiye yazarları arasında HDP ve FETÖ'ye yakın görüşleriyle bilinen Amberin Zaman'ın yanı sıra, Mustafa Akyol, Semih İdiz, Metin Gürcan ve Fehim Taştekin de var.

Türkiye editörü Timur Göksel; 1997-2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Güçleri Sözcülüğü yaptı., 2003-2012 yılları arasında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde Ortadoğu'da Anlaşmazlık Yönetimi alanında öğretim üyeliği yaptı. ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da bulunan çeşitli düşünce kuruluşlarında Ortadoğu'da Sorunlar, Askeri-Güvenlik ve Devlet Olmayan Aktörler konularında seminerler verdi. Lübnan'da ikamet ediyor.

AHVAL NEWS

Ahval News ise Al Monitör adlı sitenin FETÖ versiyonu olarak Kasım 2017 itibarıyla faaliyete geçirildi. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapmakta. Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, Türkiye editörü ise FETÖ silahşörü Ergun Babahan…Arapça editörü Ghassan İbrahim, İngilizce editörü İlhan Tanır, Genel Müdür ise Salwa Rezgi isimli şahıslar.

Yavuz Baydar basına yansıyan ifadelerinde; "Londra'da Arap (BAE) kökenli bir medya grubunun kendisiyle temasa geçtiği, Türkiye'nin hikayesinin yeterince anlatılmadığını düşündükleri, Irak ve Suriye'nin ardından, Türkiye'deki krizle ortaya çok büyük bir kara deliğin çıktığı ve bunun izah edilmesini hayati gördükleri, sitenin sabit bir yazar kadrosunun olmayacağı" şeklinde ifadelerde bulundu. Site, FETÖ argümanlarını dile getirme amacıyla kuruldu. FETÖ'cü İlhan Tanır, Washington Hattı adlı siteden Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yapmakta.