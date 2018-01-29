Bu daha iyi günleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çorum ve Amasya’da vatandaşlara seslendi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli mesajlar verdi: “Şu an itibariyle bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Devamı da geliyor. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Mücadele İdlib’de devam edecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK PartiÇorum 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Atatürk Spor Salonu dışında ve salonda yaptığı konuşmalarda özetle şöyle dedi:
ALÇAKLAR: Bunlar zannediyorlardı ki Türk'ün evladı bu beş paralık teröristlerle, bu alçaklarla baş edemez. PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib ile sürecek.
484 TANESİ İLA CEHENNEME ZÜMERA:Şu an itibariyle bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya Tepesi alındığı andan itibaren yola devam, durmak yok.
NE VİCDANSIZSINIZ YA:Terör örgütü çukur eylemleriyle bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, doçentler, sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybüke hoca -bir bayan genç bir öğretmenimiz- şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı?
FİKİR SOYTARILIĞI:Biz, barış konusunda bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır.
EY KEMAL EFENDİ: Çıkmış birisi de "Siz bir delikli namlu yapamazsınız, teröristlerin karşısında ne yaparsınız?" diyor. Ana muhalefetin başındaki zat, artık bu devlet ne yapıyor farkında değil. Şu anda ey Kemal efendi şu obüsler var ya, Fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor.
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