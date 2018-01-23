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Taylandlı gelin islam’ı seçti

Taylandlı gelin islam’ı seçti
Taylandlı Chutikarn Mamang (25), Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte ise Abdullah Çiçek ile tanışıp, nişanlandı. Budist olan genç kadın Müslüman olma kararı aldı. Dün İl Müftülüğü'nde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan duaya el açan Büşra, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin muzaffer olması dileğine de "Amin" dedi.
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