Taylandlı gelin islam’ı seçti

Taylandlı Chutikarn Mamang (25), Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte ise AbdullahÇiçek ile tanışıp, nişanlandı. Budist olan genç kadın Müslüman olma kararı aldı. Dün İl Müftülüğü'nde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan duaya el açan Büşra, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin muzaffer olması dileğine de "Amin" dedi.
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