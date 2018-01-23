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Kaç'akbulut'!

Futbolcu, işadamı ve sarkıcıları toplam 15 milyon dolar dolandıran organizatör , sırra kadem bastı. Savcılık yakalama kararı çıkarttı

Kaçakbulut!
Aralarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'in de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan organizatör Ümit Akbulut hakkında mahkeme yakalama kararı çıkardı. Yeni yıla girmeden hemen önce, dolandırdığı paraları yüklediği özel aracına atlayıp karayolu ile 'ya giden Akbulut'un (36) bir daha 'ye dönmediği öğrenildi. Akbulut hakkındaki yakalama kararı, 'dolandırıcılık' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlaması ile yargılandığı Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 17 Ocak günü görülen davanın 3'üncü duruşmasında, davacı taraf ve şarkıcı kardeşi Dilek Budak'ın avukatı Abide Gülel Birsen "Sanık duruşmalardan kaçmaktadır. Adli kontrol kararı kaldırıldığında yurt dışına araçla çıkmış ve geri gelmemiştir" dedi.


Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van Der Wiel de, 4.5 milyon dolar kaptırdığı 'u mahkemeye vermişti.

SÖZLEŞMEYE UYMADI
Akbulut'un avukatı Tuğba Erzincan ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi. Akbulut, 7 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davada klip çekmek için Budak kardeşlerden 374 bin dolar nakit ve 440 bin dolarlık senet almakla suçlanıyor. İddiaya göre Akbulut, şarkıcı Budak'la, dünyaca ünlü müzik grubu Fifty Cent ile albüm çıkarmak için sözleşme yaptı. Bunun için 374 bin dolar aldı. Ayrıca Recep Budak'a, evinde, baskı kurarak 440 bin dolarlık senet imzalattı. Ama sözünü yerine getirmedi.

KİMDEN NE KADAR ALDI?
Fenerbahçeli Futbolcu Gregory Kurtley Van der Wiel'den 4.5 milyon dolar.
Tayland'da Buriram United Futbol Kulübü'nden 1.2 milyon dolar.
Şarkıcı Dilek Budak'ı toplamda 400 bin dolar.
İran asıllı şarkıcılar Misha Michael ve Sasha Maghsadi'den 105 bin dolar.
İş adamı Dilaver Sağlam'dan 637 bin Euro almakla suçlanıyor...


Mevlüt YÜKSEL
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