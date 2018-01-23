Kaç'akbulut'!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van Der Wiel de, 4.5 milyon dolar kaptırdığı Ümit Akbulut'u mahkemeye vermişti.
SÖZLEŞMEYE UYMADI
Akbulut'un avukatı Tuğba Erzincan ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeni ile yolculuk yapamadığını söyledi. Akbulut, 7 yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı davada klip çekmek için Budak kardeşlerden 374 bin dolar nakit ve 440 bin dolarlık senet almakla suçlanıyor. İddiaya göre Akbulut, şarkıcı Budak'la, dünyaca ünlü müzik grubu Fifty Cent ile albüm çıkarmak için sözleşme yaptı. Bunun için 374 bin dolar aldı. Ayrıca Recep Budak'a, evinde, baskı kurarak 440 bin dolarlık senet imzalattı. Ama sözünü yerine getirmedi.
KİMDEN NE KADAR ALDI?
Fenerbahçeli Futbolcu Gregory Kurtley Van der Wiel'den 4.5 milyon dolar.
Tayland'da Buriram United Futbol Kulübü'nden 1.2 milyon dolar.
Şarkıcı Dilek Budak'ı toplamda 400 bin dolar.
İran asıllı şarkıcılar Misha Michael ve Sasha Maghsadi'den 105 bin dolar.
İş adamı Dilaver Sağlam'dan 637 bin Euro almakla suçlanıyor...
Mevlüt YÜKSEL
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