İçimiz ısındı

Türk polisi, merhametiyle adeta dünyaya ders verdi. Yürekleri titreten olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemialan bir çevik kuvvetpolisi, meydanda dolaşanengelli vatandaşı farketti. Soğuk havaya rağmen ayaklarında yalnızca terlik bulunan vatandaşın durumundan çok etkilendi. Mağazaya götürdüğü engelli vatandaşa yeni aldığı ayakkabıları kendi elleriyle giydirdi. Suriyeli olduğu ve konuşamadığı öğrenilen gencin mutluluğu, herkesi derinden etkiledi. Merhametiyle herkese örnek olan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru, daha sonra engelli genci bir lokantaya götürerek yemek yedirdi. Görgü tanıklarından Habip Küçük, "Polisten Allah razı olsun. Onlar olmasa kimse buna bakmaz" dedi. Polis memurunun yaptığı bu hareket, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Pek çok Twitter kullanıcısı, övgülerinde şu ifadelere yer verdi...
İşte Türk'ün merhameti...
Bu soğuk günde içimizi ısıttınız.
Dünyada böyle güzel insanlar da var işte!
Allah o polisten razı olsun.
Herkesin karşısına böyle güzel insanlar çıksa keşke!
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