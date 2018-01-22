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  1. Dersimiz insanlık!
  2. Zafer duası

İçimiz ısındı

’da bir polis memuru, da terlikle yürüyen a duyarsız kalmadı. Karnını doyurduğu gence, bir de ayakkabı aldı. Yürekleri ısıttı...

İçimiz ısındı
Türk polisi, merhametiyle adeta dünyaya ders verdi. Yürekleri titreten olay dün 'nın Haliliye İlçesi'nde meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan bir çevik kuvvet polisi, meydanda dolaşan engelli vatandaşı fark etti. ya rağmen ayaklarında yalnızca terlik bulunan vatandaşın durumundan çok etkilendi. Mağazaya götürdüğü a yeni aldığı ayakkabıları kendi elleriyle giydirdi. Suriyeli olduğu ve konuşamadığı öğrenilen gencin mutluluğu, herkesi derinden etkiledi. Merhametiyle herkese örnek olan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru, daha sonra engelli genci bir lokantaya götürerek yemek yedirdi. Görgü tanıklarından Habip Küçük, "Polisten Allah razı olsun. Onlar olmasa kimse buna bakmaz" dedi. Polis memurunun yaptığı bu hareket, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Pek çok Twitter kullanıcısı, övgülerinde şu ifadelere yer verdi...

İşte Türk'ün merhameti...
Bu soğuk günde içimizi ısıttınız.
Dünyada böyle güzel insanlar da var işte!
Allah o polisten razı olsun.
Herkesin karşısına böyle güzel insanlar çıksa keşke!
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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