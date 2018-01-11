Umut sinyali

Bodrum'da dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmecisi iş adamı Ali Özdemir, 6 gün önce sırra kadem bastı. Ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki bir çocuk babası Özdemir kaybolması, yakınlarını telaşlandırdı. Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren haber alınamayan işadamı, jandarma ile emniyet güçleri tarafından her yerde arandı. Çırkan Mahallesi'nde park edilmiş ve kilitli olarak bulunan otomobilinde parmak izi çalışması yapıldı. Özdemir' in kapalı olan ceptelefonundan en son Yalıkavak ileGümüşlük arasındaki bir yerdensinyal alındı. Bu tespitin ardından ekipler, bütün bölgede araştırma başlattı. Çevrede adeta kuş uçurtulmadı. Uçurumlar, ormanlık bölgeler didik didik arandı. Bir ip uçuna rastlanmadı. Ama umutlar hala son bulmadı. Olayla ilgili 20 kişinin ifadesine başvuruldu
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