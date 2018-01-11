Milli ayıp

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli GüreşçiSeyfullah Karadeniz'in görüntüleri, yürekleri sızlattı. Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, ülkemizi temsil ederek uluslararası platformda birçok kez ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Karadeniz'in antrenman yapmak yerine elinde paspas yerlerini parlatmasının, kendilerini ve sporseverleri derinden üzdüğünü ifade etti. Dönmez, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Milli sporcuya yapılan çirkin muamele üzücüdür. Karadeniz,devletin ŞerefAylığı bağlamış olduğubir sporcudur. İlgili ve yetkili mercilerin bu konuya duyarlılık göstereceğine şüphemiz yoktur" diyerek tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.