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Milli ayıp

İşitme engelli Seyfullah Karadeniz, tuvalet paspascılığına mahkum edildi. Bu duruma herkes tepki gösterdi.

Milli ayıp
Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Seyfullah Karadeniz'in görüntüleri, yürekleri sızlattı. Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, ülkemizi temsil ederek uluslararası platformda birçok kez ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Karadeniz'in antrenman yapmak yerine elinde paspas yerlerini parlatmasının, kendilerini ve sporseverleri derinden üzdüğünü ifade etti. Dönmez, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Milli sporcuya yapılan çirkin muamele üzücüdür. Karadeniz, devletin Şeref Aylığı bağlamış olduğu bir sporcudur. İlgili ve yetkili mercilerin bu konuya duyarlılık göstereceğine şüphemiz yoktur" diyerek tepki gösterdi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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