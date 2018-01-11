Münir Özkul, ‘Bizim Aile’mizden biriydi. Ölümüyle hepimizi kahretti. Eserleriyle yaşayacak olan usta oyuncuya Ferhan Şensoy’un ev aldığı iddia edildi. Ancak kızı cevap verdi: O ev, jübile gecesinden elde edilen gelirle alındı
Hababam sınıfı'nın Mahmut Hocası, Neşeli Günler'in Kazım Efendi'si, 'Bizim Aile'nin de Yaşar Ustası'ydı. Rol aldığı yüzlerce filmde doğruluğu dürüstlüğü anlatan usta oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak'ta 92 yaşında hayata gözlerini kapadı. Tüm Türkiye, Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun ardından ağladı. Özkul, artık unutulmaz eserleriyle yaşayacaktı.
Son dönemde madi sıkıntılar yaşadığı öne sürülen Münir Özkul'un ölümü, sanat dünyasını sarstı. Usta sanatçının kızı Güner Özkul, "Babamın tedavi gördüğü hastaneler ücret almadı. Eski eşiyle ailesi yardım etti, ben ve eşim de elimizden geleni yaptık" açıklamasını yaptı.
'BORÇLARINA YARDIM ETMİŞTİR'
Ustanın ölümünün ardından sosyal medyada yayılan bir iddia, Özkul ailesini derinden yaraladı. Oyuncu Ferhan Şensoy'un vefat eden Münir Özkul'un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir'den ev aldığı iddiası ortaya atıldı. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ise bu iddiayı yalanladı: "Babam o evi 70 yaşındayken AKM'de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı. O dönem Kemal Sunal ve Müjdat Gezen babama 'Sen bu parayı harcarsın. Biz bunu bankaya yatırıp üzerine bloke koyduracağız. Ev bulduğunda paranı alırsın' demiş. O ev öyle alındı. Ferhan abi borçlarına yardım etmiştir mutlaka. Çünkü yufka yürekli bir adam. Ama ev aldığı iddiası asılsız
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