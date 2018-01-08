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Yüksek mahkeme, kaynanaları yakan bir karar verdi. i hakkında dedikodu yapanların, ödemesine hükmetti.

Tazminata gelin
Konya Akşehir'de 2014'te evinden altınları çalınan kadın, hırsızlıktan ini sorumlu tuttu. Kaynanasının dedikodusu yüzünden mahallede zor anlar yaşadığını belirten gelin, dava açtı. Kayınvalidesinin kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Gelinin temyiz müracaatı üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Gelininin dedikodusunu yapan kaynananın, manevi tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Hukukçular, kararının emsal teşkil ettiğini belirtti: Gelinkaynana ilişkilerinde artık taraflar daha hassas davranmalı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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