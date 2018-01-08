Tazminata gelin

Konya Akşehir'de 2014'te evinden altınları çalınan kadın, hırsızlıktan gelinini sorumlu tuttu. Kaynanasının dedikodusu yüzünden mahallede zor anlar yaşadığını belirten gelin, dava açtı. Kayınvalidesinin kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Gelinin temyiz müracaatı üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Gelininin dedikodusunu yapankaynananın, manevi tazminatödemesi gerektiğini belirtti. Hukukçular, kararının emsal teşkil ettiğini belirtti: Gelinkaynana ilişkilerinde artık taraflar daha hassas davranmalı.
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