F-16’lar sınırda UFO kovalamış

Diyarbakır'da1999'da 7'nciKolordu Komutanlığıyapan vedaha sonra'Balyoz'davasındantutuklu kalan emekliKorgeneral Doğan Temel,'Torunum Sana HangiBirilerini Anlatsam" adlı birkitap yazdı. Temel, kitapta 19yıl önce sınır hattında yaşanan"UFO operasyonu"nu anlattı.1999'da ışık saçan yabancıcisimlerin sınır hattındauçtuğunu,bölgeyeönceF-16'ların ardındanda Özel Kuvvetler'den birtimin gönderildiğini, ancakUFO olduğu tahmin edilencisimlerin daha sonra ortadankaybolduğunu yazdı. Temel,UFO olduğu değerlendirilenve sınır hattındaki askerlerintermal kamera ile çektiğinikaydettiği fotoğrafları dakitabında paylaştı.
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