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F-16’lar sınırda kovalamış

F-16’lar sınırda UFO kovalamış
Diyarbakır'da 1999'da 7'nci Kolordu Komutanlığı yapan ve daha sonra 'Balyoz' davasından tutuklu kalan emekli Korgeneral Doğan Temel, 'Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam" adlı bir kitap yazdı. Temel, kitapta 19 yıl önce sınır hattında yaşanan "UFO operasyonu"nu anlattı. 1999'da ışık saçan yabancı cisimlerin sınır hattında uçtuğunu, bölgeye önce F-16'ların ardından da Özel Kuvvetler'den bir timin gönderildiğini, ancak olduğu tahmin edilen cisimlerin daha sonra ortadan kaybolduğunu yazdı. Temel, UFO olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askerlerin termal kamera ile çektiğini kaydettiği fotoğrafları da kitabında paylaştı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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